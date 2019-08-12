В Чернобыльском заповеднике расцвели розовые водяные лилии: фото
19:03, 12 августа 2019Экология
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Эти цветы прячутся под своей крупной листвой, и чтобы увидеть их, следует заглядывать под нее.
В Чернобыле расцвели водяные лилии / Facebook, Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике расцвели розовые водяные лилии (кувшинки розовые).
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Соответствующие фото обнародованы на странице заповедника в Facebook.
Пользователи в комментариях отмечают, что эти цветы прячутся под своей большой листвой, и чтобы увидеть их, следует заглядывать под него.
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