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В Чернобыльском заповеднике расцвели розовые водяные лилии: фото

19:03, 12 августа 2019
Экология
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В Чернобыле расцвели водяные лилии / Facebook, Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник

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Соответствующие фото обнародованы на странице заповедника в Facebook.

Пользователи в комментариях отмечают, что эти цветы прячутся под своей большой листвой, и чтобы увидеть их, следует заглядывать под него.

Ранее команда ученых из Великобритании и Украины изготовила экспериментальный радиоактивно безопасный алкоголь из чернобыльской воды и пшеницы с использованием традиционной методики homemade под брендом "Атомик".

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Теги: #Чернобыль#природа