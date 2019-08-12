В Чернобыльском заповеднике расцвели розовые водяные лилии: фото

Эти цветы прячутся под своей крупной листвой, и чтобы увидеть их, следует заглядывать под нее.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике расцвели розовые водяные лилии (кувшинки розовые). Читайте такжеВ Чернобыльской зоне выросшим гигантские цветы (фото) Соответствующие фото обнародованы на странице заповедника в Facebook. Пользователи в комментариях отмечают, что эти цветы прячутся под своей большой листвой, и чтобы увидеть их, следует заглядывать под него. Ранее команда ученых из Великобритании и Украины изготовила экспериментальный радиоактивно безопасный алкоголь из чернобыльской воды и пшеницы с использованием традиционной методики homemade под брендом "Атомик".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter