В Львовской области браконьеров будут ловить с помощью дрона и тепловизора

В последние годы резко выросло не только количество браконьеров, но и их техническая вооруженность.

На территории Львовской области для повышения борьбы с браконьерством будут использовать квадрокоптер и тепловизор.

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Как говорится в сообщении на сайте Государственной экологической инспекции во Львовской области, специалисты Инспекции проводят оперативные мероприятия для выявления и предотвращения фактов нарушения правил охоты и злостного браконьерства в охотничьих угодьях области.

"Браконьерство приняло массовый характер и во многих случаях остается безнаказанным. Незаконная охота - одно из преступных направлений, которое представляет угрозу охотничьему хозяйству и национальной экологической безопасности Украины в целом", - говорится в сообщении.

В областной Госэкоинспекции отметили, что в последние годы резко возросло не только количество браконьеров, но и их техническая вооруженность, поэтому для повышения эффективности борьбы с браконьерством за счет средств областного экологического фонда был приобретен полноприводный автомобиль «РЕНО-Дастер», квадрокоптер с мощной видеокамерой и тепловизор. Планируется также приобретение квадроцикла.

"Техническое переоснащение Инспекции существенно увеличило возможность доступа к труднодоступным местам, уменьшило затраты рабочего времени на обследование территорий, где совершаются противоправные действия и дало возможность фиксировать нарушения правил охоты и браконьерства с помощью фото - и видеосъемки с высоты",- говорится в сообщении.