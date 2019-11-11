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Пушистый дебют: в венгерском зоопарке показали маленького бабуина (видео)

09:21, 11 ноября 2019
Экология
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Маленькому 11 дней / скриншот видео ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, детеныша родила самка, которую привезли в зверинец в прошлом году. Маленькому 11 дней, он абсолютно здоров. Мама все время держит его на руках, кормит малыша и вычесывает.

Помогают ей еще три самки, а охраняет их всех единственный в группе самец - папаша малышей, которого зоозащитники в свое время спасли в дикой природе и перевезли в зоопарк.

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