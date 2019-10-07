Минкульт прекращает покупку животных для государственных цирков – зоозащитник

По словам активиста, также будет создана рабочая группа, которая должна разработать план вывода животных из цирков в Украине.

Министерство культуры прекращает приобретение новых животных для государственных цирков и создает рабочую группу, которая должна как можно скорее разработать план вывода животных из государственных цирков.

Читайте такжеВ Антарктиде украинцы впервые в истории провели марш за права животных (фото)Такая договоренность было достигнута во время встречи с министром культуры Владимиром Бородянским. Об этом у себя на странице в Facebook рассказал основатель движения UAnimals Александр Тодорчук.

По словам Тодорчука в Украине действует семь государственных цирков, которые финансируются из бюджета: в Киеве, Львове, Харькове, Кривом Роге, Днепре, Запорожье и Одессе.

«Они остаются эпицентром цирковой эксплуатации», – отметил зоозащитник.

В ряде городов, в частности, и в Киеве, действует запрет на использование животных в передвижных цирках.

Как ранее сообщал УНИАН, недавно суд запретил использовать животных в одесском цирке.