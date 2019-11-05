Минэкоэнерго присоединяется к борьбе за права животных жить не в цирке

Сейчас законопроект, которым запрещается использовать животных в цирках и устанавливается за это ответственность, отозван.

Животные должны жить не в цирке: Минэкоэнерго присоединяется к рабочей группе относительно решений связанных с передачей животных, которые находятся на балансе государственных цирковых предприятий, в учреждения природно-заповедного фонда, зоопарков, реабилитационных центров, приютов и тому подобное.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В состав рабочей группы войдет заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ирина Ставчук.

Сейчас законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам защиты животных от жесткого обращения» №9453 от 28.12.2018, которым запрещается использовать животных в цирках и устанавливается за это ответственность, отозван из-за прекращения полномочий Верховной Рады Украины восьмого созыва.

В связи с изменением состава Правительства проект Закона готовится на согласование с заинтересованными центральными органами исполнительной власти.