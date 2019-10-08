Есть две причины: эксперт объяснил, почему в Украине не работает закон о сортировке мусора

Эксперт отметил, что вся ответственность за утилизацию переложена на местные бюджеты.

Согласно закону "Об отходах" украинцы с 2018 года должны сортировать мусор. Но по факту этот закон не работает по двум причинам.

Читайте такжеВ Украине планируют запретить полиэтиленовые пакеты

Об этом рассказал сайту "Сегодня" генеральный директор Recycling Solutions Дмитрий Ануфриев.

Во-первых, производители упаковочной тары, пива, минеральной воды и безалкогольных напитков, молочной продукции не несут ответственности за утилизацию использованной упаковки. Вся ответственность за утилизацию переложена на местные бюджеты.

"А поскольку у них нет на это соответствующих средств, в том числе и на контейнеры для сортировки, то страна ежегодно теряет весомый ресурсный потенциал для перерабатывающей промышленности", – говорит Ануфриев.

Другая сторона – нет механизма контроля за исполнением закона, нет реальной воли к его реализации. А организация сбора отсортированных отходов требует создания инфраструктуры и денег.

"Это задача должна решаться совместно: бизнесом и государством. Со стороны государства – создание четкой прозрачной законодательной базы, внедрение образовательных программ, направленных на пробуждение сознания наших сограждан, налоговые льготы для бизнеса, который инвестирует деньги в решение экологических проблем. Бизнес откликнется быстро, как только будут созданы привлекательные с рыночной точки зрения условия", – добавил руководитель производства товаров для дома корпорации "Биосфера" Роман Гладышев.