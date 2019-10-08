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Есть две причины: эксперт объяснил, почему в Украине не работает закон о сортировке мусора

20:37, 08 октября 2019
Экология
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Сейчас в Украине фактически не работает закон о сортировке мусора / фото УНИАН

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Об этом рассказал сайту "Сегодня" генеральный директор Recycling Solutions Дмитрий Ануфриев.

Во-первых, производители упаковочной тары, пива, минеральной воды и безалкогольных напитков, молочной продукции не несут ответственности за утилизацию использованной упаковки. Вся ответственность за утилизацию переложена на местные бюджеты.

"А поскольку у них нет на это соответствующих средств, в том числе и на контейнеры для сортировки, то страна ежегодно теряет весомый ресурсный потенциал для перерабатывающей промышленности", – говорит Ануфриев.

Другая сторона – нет механизма контроля за исполнением закона, нет реальной воли к его реализации. А организация сбора отсортированных отходов требует создания инфраструктуры и денег.

"Это задача должна решаться совместно: бизнесом и государством. Со стороны государства – создание четкой прозрачной законодательной базы, внедрение образовательных программ, направленных на пробуждение сознания наших сограждан, налоговые льготы для бизнеса, который инвестирует деньги в решение экологических проблем. Бизнес откликнется быстро, как только будут созданы привлекательные с рыночной точки зрения условия", – добавил руководитель производства товаров для дома корпорации "Биосфера" Роман Гладышев.

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Теги: #сортировка мусора