В Минэнергетики рассказали, к чему может привести сжигание листьев

Сжигание листьев приводит еще и к загрязнению атмосферы, воды и почвы.

Традиционно осенью люди сгребают опавшие листья и сжигают его, не задумываясь над тем, какой вред это наносит здоровью и окружающей среде. Министерство энергетики и защиты призывает граждан не сжигать листья, ведь это приводит к загрязнению воздуха, воды и почвы.

Об этом говорится на официальной странице министерства в Facebook.

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"Врачи же предупреждают о рисках для здоровья, ведь при сжигании выделяется бензопирен, который может вызвать у человека рак. С дымом в воздух выходят диоксины - одни из наиболее ядовитых для человека веществ. Тлеющие листья выделяют угарный газ, который блокирует доставку кислорода к тканям организма. К примеру, одна тонна тлеющего листья приравнивается к тридцати килограммам угарного газа. Это очень ядовитый газ, поскольку чрезвычайно легко связывается гемоглобином крови, блокируя доставку кислорода к тканям организма. Сердце начинает работать с большей нагрузкой, а это усиливает шанс на обострение заболеваний сердца", - говорится в сообщении.

Сжигание листьев приводит еще и к загрязнению атмосферы, воды и почвы. Опасность заключается и в том, что это может перерасти в неконтролируемое горение.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды предупреждает: такие действия приводят также к исчезновению некоторых видов животных и гибели насекомых.

Сжигать листья запрещает ряд законов, а административный кодекс предусматривает за это наказание в виде штрафа. Размер штрафа за такое правонарушение колеблется от 340 до 1360 гривень для граждан и от 850 до 1700 гривень - для должностных лиц.

Если вы стали свидетелем сжигания листьев, попробуйте сначала поговорить с человеком и убедить его не делать этого. Если разговоры не подействуют, то вызывайте правоохранителей и пожарных.