Воздух в Киеве в большей степени загрязняют автомобили – КГГА

В горгосадминистрации озвучили результаты лабораторных исследований.

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) отметили, что загрязнение воздуха в столице в большей степени вызвано продуктами горения автомобильного транспорта.

Об этом заявил начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук, передает РБК-Украина.

Читайте такжеВ Укргидрометцентре отмечают, что уровень загрязнения воздуха в городах Украины является типичным для нынешней осениПо его словам, катастрофических пожаров, которые бы влияли на экологическую ситуацию вокруг Киева, нет. При этом он озвучил результаты лабораторных исследований.

«В Соломенском районе Киева, в Жулянах, зафиксировано превышение выбросов сернистого ангидрита и оксида серы в 2 раза, в Голосеевском районе – в 1,8 раза, в Святошинском районе – в 1,6 раза. Это превышения главным образом связаны с дорожным трафиком», – сказал он.

Как ранее сообщал УНИАН, украинцы продолжают паниковать по поводу состояния воздуха, несмотря на объяснения ученых.