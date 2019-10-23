Украинцы продолжают паниковать по поводу состояния воздуха, несмотря на объяснения ученых (видео)

Пользователи верят ужасающим цифрам в соцсетях, не пытаясь проверить информацию.

Объяснения ученых и чиновников о том, что воздух в Украине соответствует санитарным нормам, не успокоили интернет-сообщество. В соцсетях люди активно делятся данными различных ресурсов с ужасающими показателями.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Так, фото из космоса, туман и паника в соцсетях делают свое дело. Невероятно популярным в эти дни стал такой себе Telegram-бот, который показывает индекс качества воздуха в столице. Цифры в нем ужасающие. Если пользователи хотят узнать больше данных, владельцы бота предлагают им внести денежную благодарность.

Заплатив, журналисты пытаются выяснить у владельца карты, откуда берут данные. Тот в конце концов признается, что данные взяты из открытых источников.

Специалисты между тем уверяют, что качество воздуха в Украине, особенно содержание угарного газа, фактически в пределах нормы, только в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе есть превышение предельно допустимой нормы концентрации. Это превышение, отмечают в Укргидрометцентре, является характерным для такого осеннего периода.