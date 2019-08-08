Ученые разработали водку с чернобыльской воды и пшеницы

Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыль.

Команда ученых из Великобритании и Украины изготовила экспериментальный радиоактивно безопасный алкоголь с чернобыльской воды и пшеницы с использованием традиционной методики homemade под брендом "Атомик".

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) в четверг.

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Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыль, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции. В воде не было обнаружено радиоактивного загрязнения.

В планах исследователей - наладить производство крафтовой водки из зерна, выращенного в зоне отселения, и возвращать 75% прибыли общине пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов.