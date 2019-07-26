В китайском зоопарке для панд организовали массовый день рождения (фото, видео)

Праздник устроили для черно-белых медвежат, родившихся в 2018 году.

Сразу 18 панд громко отметили день рождения в китайском зоопарке.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Праздник устроили для черно-белых медвежат, родившихся в 2018 году - всем им в течение лета и первого месяца осени исполняется по одному году.

Зоологи говорят, сейчас эти мишки меняют зубы и рацион - из молока понемногу переходят на нежные побеги бамбука.