В китайском зоопарке для панд организовали массовый день рождения (фото, видео)
13:55, 26 июля 2019Экология
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Праздник устроили для черно-белых медвежат, родившихся в 2018 году.
Сразу 18 панд громко отметили день рождения в китайском зоопарке.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Праздник устроили для черно-белых медвежат, родившихся в 2018 году - всем им в течение лета и первого месяца осени исполняется по одному году.
Зоологи говорят, сейчас эти мишки меняют зубы и рацион - из молока понемногу переходят на нежные побеги бамбука.
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