Под ледниковым щитом Гренландии обнаружили более 50 новых озер

Лишь о четырех из них ученые подозревали ранее.

Ученые обнаружили 54 неизвестных доселе озер с жидкой водой под ледниковым щитом Гренландии. До этого времени было известно, что Антарктида скрывает под льдом около 470 озер. Однако, новое совместное исследование ученых из США и Великобритании показало, что регион Северного полюса тоже прячет подо льдом свои тайны.

Правда, обнаруженные в Гренландии водоемы не такие большие, как те, что были найдены на юге, — пишет BBC. К примеру, крупнейшее озеро Антарктиды называется Восток. Его протяженность достигает 250 километров. А самое большое озеро под льдами Гренландии всего шесть километров длиной.

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Широкие жидкие водоемы остаются жидкими под километровым щитом льда из-за ряда причин. Давление сверху и геотермальное тепло снизу защищают их от замерзания. Все, что тает снаружи, тоже стекается под щит и сохраняется в полостях. Ученые заинтересованы в выявлении таких озер, потому что они могут многое рассказать о гидрологии под ледяными щитами и о движении воды там. Жидкая вода служит как смазка. И во времена, когда мир нагревается, понимание того, как быстро лед может сползти в океан, может помочь точно прогнозировать рост уровня моря.

Когда лед Гренландии полностью растает, глобальный уровень моря повысится на семь метров.

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«В отличие от антарктических озер подо льдом, которые обычно формируются между внутренними расколами, эти новые гренландские озера в основном расположены на краях щита под льдом c относительно медленным движением. Большинство из них стабильны», - сказала Джейд Боулинг из Университета Ланкастера.