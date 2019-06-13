Неблагоприятные метеорологические условия сохранятся в Киеве до 18 июня.

Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха в столице из-за неблагоприятных метеоусловий.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"С 8 июня в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в течение 12-13 июня по данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5-6 среднесуточных предельно-допустимых концентраций в районах: ул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей.

Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) удержатся в Киеве до 18 июня.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве создали карту "качества воздуха". Сейчас данные снимают для 10 различных районов столицы - в будущем сеть планируют расширить до 30 независимых измерительных станций.