В Киеве завтра без осадков, температура до +30°
В столице завтра будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 14 июня в Киеве без осадков, температура до +30°.
Сухо и жарко: синоптик дала прогноз погоды в Украине на следующую неделю
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +26°. Ветер восточный и западный, до 2,0 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:09.
Как сообщал УНИАН, 14 июня в Украине без осадков, местами температура до +31°.
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- Винница+29°... +17°
- Днепр+34°... +19°
- Донецк+33°... +18°
- Житомир+31°... +18°
- Запорожье+35°... +20°
- Ивано-Франковск+30°... +15°
- Киев+31°... +20°
- Кировоград+29°... +19°
- Луганск+34°... +17°
- Луцк+31°... +19°
- Львов+30°... +18°
- Николаев+27°... +20°
- Одесса+29°... +21°
- Полтава+31°... +18°
- Ровно+30°... +17°
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- Сумы+29°... +16°
- Тернополь+30°... +16°
- Харьков+32°... +18°
- Херсон+26°... +20°
- Хмельницкий+29°... +16°
- Черкассы+30°... +21°
- Чернигов+30°... +18°
- Черновцы+31°... +17°
Виргиния, США
+ 17 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+17 °
Влажность:79 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков:81 %
Восход:05:43
Закат20:36
Видимость:11 км
Фаза луны:
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