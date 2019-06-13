В Киеве завтра без осадков, температура до +30°

17:00, 13 июня 2019
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В столице завтра будет жарко.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 14 июня в Киеве без осадков, температура до +30°.

Сухо и жарко: синоптик дала прогноз погоды в Украине на следующую неделю

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +26°. Ветер восточный и западный, до 2,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:09.

Как сообщал УНИАН, 14 июня в Украине без осадков, местами температура до +31°.

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Теги: #Киев#погода
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