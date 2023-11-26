У актрисы обнаружили кисту.

Актриса Наталка Денисенко вышла на связь с поклонниками и рассказала, что была у маммолога. Утром знаменитость нащупала шарик в груди, который болел. Поэтому она решила не медлить и обратиться к врачу.

Как оказалось, у Денисенко была киста. Ее экстренно удалили. Сейчас с актрисой все хорошо, хоть она и признается, что ей было больно.

"Утром я почувствовала шарик в груди, который болел… Приехала на прием к маммологу и оказалось, что это киста. Только что мне сделали пункцию и убрали ее шприцем", - поделилась актриса.

Видео дня

Кроме того, перед поклонниками Денисенко появилась вся в слезах. Она призналась, что киста у нее появилась из-за стресса. А плачет она не от физической боли, а от того, что понимает, по какой причине с ней это произошло.

"Война бьет на психику, физическое состояние, гормоны, и вылезают такие болячки, которых никогда бы у нас и не было", - отметила Наталка.

Напомним, ранее Наталка Денисенко заболела. Несмотря на высокую температуру она вышла на сцену театра. А после актриса назвала себя мазохисткой.

Вас также могут заинтересовать новости: