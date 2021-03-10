Выставка будет проходить в течение двух дней - 31 июля и 1 августа.

В Харькове проведут выставку собак памяти бывшего одиозного мэра Геннадия Кернеса.

Идея проведения конкурса принадлежит организации кинологической союза Украины "Сириус", передает Суспільне.

Выставка будет проходить в течение двух дней - 31 июля и 1 августа.

"Мы проводили под патронатом Геннадия Адольфовича почти 10 лет выставки под названием "Кубок мэра". Это кинологический союз Украины, международные выставки собак, выставки красоты", - рассказала руководитель организации Виктория Пионова-Куценко.

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По ее словам, в прошлом году выставку не проводили из-за карантина, а в этом году решили провести Кубок памяти.

Сейчас организаторы определяются с местом проведения выставки: ее планируют провести или на стадионе "Пионер" на улице Динамовской, или на стадионе "Солнечный" в Пятихатках.

"Эксперты у нас разные: и украинские, и зарубежные. Выставка тоже будет проводиться под патронатом города, ведутся сейчас переговоры, и мы надеемся, что так и будет", - сказала руководитель организации кинологического союза.

К участию в выставке приглашают владельцев собак всех пород.

Смерть Кернеса

Мэр Харькова Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите" с сентября 2020 года.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

23 декабря Кернеса похоронили в Харькове.

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Автор: Денис Прядко