Выберите овощ на картинке, который вам нравится больше - этот тест на стиль общения покажет, как вы привыкли выражать свои мысли.

Каждый из нас общается по-разному: кто-то может выдать 120 слов в минуту, у кого-то - не вытянешь и пары с уст. Исходя из этого, можно выделить три стиля общения: вербальный, невербальный и сбалансированный. Как думаете, к какому относитесь вы? Пройдите этот тест на личность, чтобы узнать.

Выберите овощ - психологический тест

Посмотрите на изображения овощей на картинке и, не задумываясь, выберите то, которое больше всего вам откликается.

Ваш выбор поможет определить то, какой вы в общении:

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вербальный коммуникатор - человек, который ясно выражает мысли посредством слов и часто ориентирован на детали в речи;

невербальный коммуникатор - тот, кто полагается на жесты, мимику и язык тела для передачи чувств, и порой выражает больше действиями, чем словами;

сбалансированный коммуникатор - тот, кто умеет говорить, когда нужно, но и выражать свои чувства без слов тоже.

Этот тест на личность (и другие) - это способ раскрыть аспекты, которые мы, возможно, не осознавали раньше. Такие тесты основаны на наших предпочтениях, симпатиях и антипатиях, и они могут показать некоторые интересные грани нашей личности, порой удивительными и даже забавными.

Итак, вот что говорит ваш выбор.

1. Помидор

Если вы выбрали изображение 1, то вы, скорее всего, вербальный коммуникатор.

Это значит, что вам комфортно выражать мысли и чувства с помощью слов. Будь то непринужденная беседа или важная встреча, ваша сила заключается в том, что вы умеете четко и эффективно излагать мысли. Вы ориентируетесь на детали и довольно прямолинейны.

Это не обязательно означает, что вы всегда говорите - это значит, что когда вы говорите, то ваши слова имеют вес и ясность.

2. Морковка

Если вы выбрали изображение 2, это говорит о том, что вы, скорее всего, невербальный коммуникатор.

У вас - талант выражать свои чувства и мысли через язык тела, выражения лица и жесты. Вы не всегда говорите много, но это не значит, что вы не общаетесь. На самом деле, вы можете сказать больше, чем другие могут выразить слова. Ваши действия говорят о ваших мыслях и чувствах.

3. Кабачок

Если с вами больше всего резонирует изображение 3, то вы можете быть сбалансированным коммуникатором.

Вам комфортно переключаться между вербальным и невербальным общением в зависимости от ситуации. Ваша способность ясно выражать мысли с помощью слов, а также использовать язык тела для усиления вашего сообщения, делает вас просто универсальным в общении. Вы понимаете, что иногда слова необходимы для ясности, в то время как в других случаях действия могут выразить больше, чем слова.

В этом тесте нет правильного или неправильного выбора - дело в том, чтобы лучше понять себя и принять то, кто вы есть. Независимо от того, вербальный вы коммуникатор, невербальный или смесь того и другого, каждый из этих стилей имеет свои сильные стороны и уникальное очарование.

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