Выберите на картинке одну из предложенных ракушек - этот тест на индивидуальность расскажет, кто вы в глубине души.

Кто вы есть на самом деле, в глубине души? Насколько вы знаете себя? Этот простой психологический тест на личность может дать ответы на эти вопросы. Представьте, что вы открываете таинственную ракушку, чтобы найти внутри свое истинное "я", узнать о своих скрытых сильных сторонах, неиспользованном потенциале и лучше понять себя.

Выберите одну ракушку - тест по картинкам на истинное "я"

Ракушка №1

Если вы выбрали первую ракушку, то знайте - вам иногда нужно научиться ставить себя на первое место.

Посмотрите внимательно на эту ракушку - снаружи она более гладкая, чем внутри. На ней есть гребни, которые похожи на солнечные лучи, выходящие из ракушки. Вот и вы - человек, который для других людей является солнечным лучиком. Но вам нужно научиться иногда ставить себя на первое место, вместо того, чтобы все время отдавать себя другим - в какой-то момент жертвы и компромиссы приведут к тому, что внутри у вас накопится много негодования и негатива.

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Не стесняйтесь иногда говорить "нет" ради своего психического здоровья. Это вовсе не означает, что после этого вы станете плохим человеком - умение расставлять приоритеты время от времени не делает вас плохими, и вы тоже заслуживаете часть любви, которую отдаете другим людям.

Также заметьте, что эта ракушка - очень симметрична. Так же и вы - любите, чтобы в жизни все было сбалансировано и упорядочено. У вас всегда все продумано, а хаос для вас - это большой стресс. Структура, порядок, рутина и несколько списков дел упрощают вам жизнь, и вы чувствуете себя спокойно, зная, что у вас есть план. Но постоянное стремление быть совершенным и все планировать может мешать вам наслаждаться жизнью. Поэтому позвольте себе иногда просто плыть по течению и принимать жизнь такой, какая она есть. Не стремитесь к перфекционизму во всём - помните, что вы хороши именно такими, какими вы и есть.

Ракушка №2

Если вы выбрали вторую ракушку, это говорит о том, что вы многому научились в те трудные времена, которые подкинула вам жизнь.

Эта симпатичная ракушка снаружи выглядит иначе, чем внутри. Во-первых, у нее есть шипы, которые защищают то, что находится внутри, а сверху на ней, под воздействием моря, образовался многолетний налет коричневого и сероватого цвета. Если внимательно присмотреться, то внутренняя часть ракушки более гладкая и намного красивее на вид.

Как и эта ракушка, вы - человек, который много пережил в своей жизни, и ваш опыт сделал вас сильнее и умнее. Внешне вы кажетесь резким человеком, но внутри - все еще мягкий и чувствительный. Вы надеваете на себя броню, чтобы защититься от плохих людей - отсюда и твердая внешняя оболочка.

Также вы ненавидите быть рядом с токсичными и негативными людьми, потому что они негативно влияют на ваше психическое и эмоциональное здоровье, будь то друзья или члены семьи. Вы любите проводить время в одиночестве, и независимо от того, насколько сильным человеком вы можете быть, уединение вам необходимо - оно помогает вам почувствовать себя самим собой, расслабиться и омолодиться. В такие моменты не забывайте, что вы не одиноки - ваши ангелы-хранители следят за вами. Поэтому какие бы неожиданности ни подбрасывала вам жизнь - вы достаточно сильны, чтобы справиться с ними с улыбкой на лице.

Ракушка №3

Выбор третьей ракушки говорит о том, что вам нужно отпустить все то, что вас держит.

Попробуйте обратить внимание на мелочи - у этой ракушки гладкая скорлупа снаружи, но на ней есть небольшая трещинка, которая едва заметна невооруженным глазом. Это означает, что пришло время отпустить то, что вас сдерживает и больше не служит вам.

Если вам кажется, что вы ничего не можете сделать, чтобы изменить ситуацию, то вы ошибаетесь: вы можете сделать очень многое, если будете решительны. Только вы сами - и никто другой - решаете, какой вы хотите видеть свою жизнь. И, независимо от того, сколько раз она угрожает "задушить" вас, никогда не отдавайте свою реальность во власть кому-то другому.

Если ваше прошлое все еще преследует вас, попробуйте понять - что именно вас останавливает? Возможно, это ваше детство или бывшие отношения? Какой бы ни была причина, важно отпустить ее и простить прошлое. Только так вы сможете быть счастливыми и жить в довольной и спокойной жизни.

Подобно этой ракушке, ваши трещины не определяют, кто вы есть, они просто напоминают вам, что вы - достаточно сильны, чтобы идти дальше.

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