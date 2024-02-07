Отрицательные последствия приема пищи в вечернее или ночное время четко не определены.

Дипломированные диетологи и гастроэнтерологи рассказали, действительно ли очень важно стараться не есть после 20:00, пишет Health.

Хотя исследований относительно влияния на организм человека отказа от еды после 8 часов вечера не так уж и много, существует ряд общепринятых преимуществ такого шага.

Сертифицированный врач-гастроэнтеролог Джанес С. Ластер объяснила, что время приема пищи может повлиять на пищеварение, всасывание и обмен веществ, что в конечном итоге влияет на вес.

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Исследование 2022 года подтвердило то, что прием пищи в конце дня усиливает чувство голода, уменьшает количество сжигаемых ими калорий и приводит к большему накоплению жира.

По словам Ластер, эти эффекты могут быть уникальными для каждого человека в зависимости от типа пищи, генетики, уровня стресса и других факторов.

Однако, сыграть значительную роль может и вечерняя активность. Например, в Испании, где ужин часто подают в 22:00 или позже, уровень ожирения ниже, чем в США.

Помимо влияния на увеличение веса, прием пищи в позднее время может иметь недостатки для пищеварения.

"Прием пищи перед сном или перед тем, как лечь спать, значительно увеличивает кислотный рефлюкс", - рассказала гастроэнтеролог Кэролайн Сойка. Людям, испытывающим вздутие живота или изжогу, рекомендуется избегать еды за 90 минут до сна.

Согласно исследованию 2015 года, отрицательные последствия приема пищи в вечернее или ночное время четко не определены, особенно если продукты богаты питательными веществами или низкокалорийны.

Ранее УНИАН писал, что ранние завтрак и ужин могут спасти от болезней сердца.

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