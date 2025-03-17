Четырехкратному номинанту на премию "Оскар" однажды советовали сменить профессию, но он не послушался и добился успеха.

Знаменитый американский актер, четырехкратный номинант на премию "Оскар" Эдвард Нортон одним предложением сумел раскрыть секрет достижения успеха в любой сфере деятельности. На это в своей колонке в Inc. Magazine обратил внимание владелец компании BlackBird Media Джефф Хейден, проанализировав интервью знаменитости для CBS News Sunday Morning.

Уточняется, что Нортону однажды сказали найти другую профессию, однако он, веря в себя и трезво оценивая свою деятельность в долгосрочной перспективе, все же сумел добиться успеха.

"У меня был один из тех моментов, когда кто-то усаживает тебя и говорит: "Тебе следует заняться чем-то другим". Очень, очень известный кастинг-директор, один из тех, перед кем вы надеетесь оказаться. Если вы не сталкивались с такими моментами, когда люди высказывают фундаментальную неуверенность в выбранном вами пути, и вы не можете пробиться через это, то скорее всего вы не на своем месте", - сказал Нортон.

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По словам Хейдена, усилия, знания, навыки, опыт, фокус и другие качества, список которых является бесконечным, действительно важны для достижения успеха. Однако наибольшее значение для этого, если опираться на опыт Нортона, имеет то, когда люди говорят вам о вашей деятельности, и вы можете это преодолеть.

Хейден подчеркнул, что прежде всего необходимо верить в себя, чтобы пробиться в какой-либо сфере деятельности, даже если у вас есть сомнения относительно определенных своих качеств. Уточняется, что Нортон был готов усердно работать, упорствовать и рисковать, чтобы добиться успеха, и у него это в итоге получилось.

"Если вы готовы усердно работать, упорствовать и рисковать, то того, кем вы являетесь, более чем достаточно - даже если вы чувствуете, что у вас нет преимуществ. Вы можете открыть свой собственный бизнес, создавать свои собственные продукты, найти партнеров и инвесторов. Единственное, что вас сдерживает - это вы сами", - пояснил эксперт.

Он посоветовал для достижения успеха анализировать краткосрочные результаты своей работы, исправлять то, что не работает, и оценивать свои действия трезвым взглядом.

"Будьте умны, логичны и расчетливы, оценивая сегодняшний день, и верьте в завтрашний день. Если вы не можете этого сделать, то, как говорит Нортон, вы, вероятно, не на своем месте", - подытожил эксперт.

Навыки для достижения успеха

Как писал УНИАН, ранее предприниматель-миллиардер Рон Шайх назвал навык №1, который помогает ему добиваться успеха "почти во всем". Он рассказал, что нужно уметь сочетать долгосрочное видение с краткосрочным исполнением.

По словам Шайха, он тратит день или два на то, чтобы записывать цели, которых он хочет достичь в ближайшие несколько лет, после чего составляет план, какие именно постепенные шаги предстоит предпринять в первую очередь и когда. Раз в несколько месяцев предприниматель проверяет свой список и вносит коррективы, если отстает от плана.

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