Этот питательный смузи идеально подходит для замены приема пищи или после интенсивной тренировки.

Осенью, когда дни становятся холоднее, так хочется побаловать себя уютным сезонным рецептом, и для этого прекрасно подходит смузи. А так как одним из главных сезонных овощей осени является тыква, то портал EatThis предлагает попробовать рецепт вкусного и питательного тыквенного смузи, который к тому же поможет при похудении, поскольку идеально подходит для ежедневной замены пищи или после интенсивной тренировки.

"Этот осенний смузи сочетает в себе клетчатку, белок и питательные вещества, которые делают его настоящим энергетиком для снижения веса. Клетчатка и белок насыщают и помогают не поддаться желанию перекусить или переедать", - пишет портал.

Рецепт осеннего тыквенного смузи:

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1/4 стакана льда (по желанию)

1 чашка консервированной / запеченной тыквы

170-250 мл (в зависимости от желаемой консистенции) заваренного зеленого чая

3 ст. л. органического сывороточного протеина, или веганская альтернатива

½ чашки замороженного банана

1 ст. л. миндального масла

1 ст. л. молотых семян льна

½ ч. л. молотой корицы

Как объясняет Тами Бест, MS, RDN, IFNCP, зарегистрированный диетолог из Top Nutrition Coaching, тыква содержит много питательных веществ, мало калорий и богата клетчаткой.

"Богатая клетчаткой пища поможет увеличить выработку глюкагоноподобного пептидного гормона (GLP-1) в вашем организме. Этот гормон известен тем, что способствует насыщению и регулирует уровень глюкозы в крови; оба этих фактора поддерживают способность человека к похудению", - объясняет он.

Кроме того, благодаря зеленому чаю этот смузи дает небольшой заряд кофеина. "Зеленый чай богат катехинами (EGCG - галлат эпигаллокатехина); эти катехины, как известно, поддерживают более эффективный метаболизм, повышая способность сжигать калории", - добавляет Бест.

Чтобы еще больше поддержать ваши усилия по снижению веса, в смузи добавлен протеиновый порошок.

"Когда мы теряем вес, мы теряем не только жировую ткань, но и мышечную. Потребление достаточного количества качественного белка (наряду с регулярными тренировками на сопротивление) необходимо для поддержания сухой массы тела, которая необходима для устойчивого снижения веса", - говорит Бест.

Замороженные бананы - еще один отличный источник клетчатки и вкусной натуральной сладости, а миндальное масло содержит полезные жиры, которые повышают сытость и контролируют аппетит.

"Кроме того, молотое льняное семя - хорошо переносимый источник клетчатки, который может стать отличным средством для поддержания здорового микробиома кишечника и нормализации работы кишечника", - говорит Бест.

Ранее УНИАН делился другими вкусными осенними рецептами, например, тыквенные драники или печеные яблоки.

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