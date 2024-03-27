Он ничем не хуже "Пражского", но напоминает американцам о величайшем кризисе.

Ищете интересные идеи вкусных и простых тортов к столу: советуем попробовать испечь "Депрессивный торт" или торт "Депрессия", как его называли во времена масштабного экономического кризиса.

Как мы могли догадаться, речь идет о периоде "Великой депрессии" (1929-1939 годы), когда такие ингредиенты, как молоко, масло и яйца, были или слишком дорогими, или их не хватало. Поэтому люди придумывали собственные рецепты из того, что было на кухне. Это поразительно, но некоторые такие кулинарные эксперименты вошли в эпоху как примере самых вкусных коржей, которые до сих пор выпекают американцы. Торт "Депрессия" - один из таких. Его рецепт в деталях описали кулинары SimplyRecipes.

Отметим, что в оригинальной технике торт выпекают на воде, однако для вкуса портал советует заменить воду на сваренный кофе.

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Ингредиенты на шоколадный корж:

1/4 стакана (25 г) какао-порошка;

1 стакан (240 мл) горячего кофе или кипятка (или их смесь);

2/3 стакана (133 г) белого сахара;

1/3 стакана (71 г) светло-коричневого сахара;

1/3 стакана (80 мл) обычного растительного масла;

1 столовая ложка яблочного уксуса;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

1/2 стакана (180г) муки грубого помола;

1 чайная ложка пищевой соды;

1/2 чайной ложки соли.

Также нам следует приготовить шоколадную глазурь, которой мы потом покроем торт.

Для шоколадной глазури понадобится:

1 стакан (113 г) сахарной пудры;

2 столовые ложки (13 г) какао-порошка;

щепотка соли;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

1-2 столовые ложки охлажденного кофе или теплой воды.

Если собрали все ингредиенты, начинаем "шоколадную магию".

Как печь торт "Депрессия", все этапы:

Разогреть духовку до 170-180°. Взять квадратную форму диаметром в 20 см, смазать ее маслом (можно добавить сверху манки, чтобы коржи не пристали). Берем среднюю по величине миску. Добавляем туда какао-порошок и взбиваем вместе с горячим кофе или кипятком до растворения смеси. Затем добавляем белый сахар, коричневый сахар, масло, уксус и ванильный экстракт, взбиваем до однородной массы. Вероятно, масло в миске будет немного плавать сверху. Это не страшно. В другой большой миске взбейте вместе муку, соду и соль. Далее смешиваем влажные ингредиенты с сухими. Перемешиваем резиновой лопаткой до гладкой консистенции. Нам надо, чтобы в тесте не оставалось комочков муки. Выпекаем. Выливаем тесто в форму, и ставим на 25-30 мин в духовку. Проверяем готовность коржа зубочисткой (она должна быть чистой после прокола). Затем даем пирогу остыть до комнатной температуры (это займет от 45 минут до часа). Это время можно потратить на приготовление глазури. В средней миске взбейте сахарную пудру, какао-порошок и соль. Влейте ванильный экстракт и 1 столовую ложку охлажденного кофе или воды. Взбивайте венчиком, добавляя кофе или воду по 1 чайной ложке, пока не достигнете желаемой густоты. Глазурь должна быть вязкой, но не слишком. Консистенция должна напоминать шоколадный ганаш или соус из горячей помадки. Покрываем торт глазурью: вылейте смесь на остывший корж и распределите ее ровным слоем с помощью лопатки или ножа для масла.

Торт можно подавать к столу сразу или же дождаться, пока верх немного застынет. Также можно сделать из "Депрессии" версию для взрослых, заменив часть воды/кофе на красное вино. У вас есть простор для экспериментов с пропорциями.

Военный пирог - еще один простой торт исторических времен

Как альтернативу, можно попробовать испечь "Военный торт". Его название также берет начало из тяжелого исторического времени. Торт придумали во времена Первой мировой войны, когда с продуктами тоже было трудно.

Этот пирог легче в выпечке, но чем-то напоминает "Депрессию". Там тоже нет в рецепте яиц, молока и других привычных для теста продуктов. Если интригует - смотри рецепт "военного торта" здесь.

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