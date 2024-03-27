Ищете интересные идеи вкусных и простых тортов к столу: советуем попробовать испечь "Депрессивный торт" или торт "Депрессия", как его называли во времена масштабного экономического кризиса.
Как мы могли догадаться, речь идет о периоде "Великой депрессии" (1929-1939 годы), когда такие ингредиенты, как молоко, масло и яйца, были или слишком дорогими, или их не хватало. Поэтому люди придумывали собственные рецепты из того, что было на кухне. Это поразительно, но некоторые такие кулинарные эксперименты вошли в эпоху как примере самых вкусных коржей, которые до сих пор выпекают американцы. Торт "Депрессия" - один из таких. Его рецепт в деталях описали кулинары SimplyRecipes.
Отметим, что в оригинальной технике торт выпекают на воде, однако для вкуса портал советует заменить воду на сваренный кофе.
Ингредиенты на шоколадный корж:
- 1/4 стакана (25 г) какао-порошка;
- 1 стакан (240 мл) горячего кофе или кипятка (или их смесь);
- 2/3 стакана (133 г) белого сахара;
- 1/3 стакана (71 г) светло-коричневого сахара;
- 1/3 стакана (80 мл) обычного растительного масла;
- 1 столовая ложка яблочного уксуса;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта;
- 1/2 стакана (180г) муки грубого помола;
- 1 чайная ложка пищевой соды;
- 1/2 чайной ложки соли.
Также нам следует приготовить шоколадную глазурь, которой мы потом покроем торт.
Для шоколадной глазури понадобится:
- 1 стакан (113 г) сахарной пудры;
- 2 столовые ложки (13 г) какао-порошка;
- щепотка соли;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта;
- 1-2 столовые ложки охлажденного кофе или теплой воды.
Если собрали все ингредиенты, начинаем "шоколадную магию".
Как печь торт "Депрессия", все этапы:
- Разогреть духовку до 170-180°. Взять квадратную форму диаметром в 20 см, смазать ее маслом (можно добавить сверху манки, чтобы коржи не пристали).
- Берем среднюю по величине миску. Добавляем туда какао-порошок и взбиваем вместе с горячим кофе или кипятком до растворения смеси. Затем добавляем белый сахар, коричневый сахар, масло, уксус и ванильный экстракт, взбиваем до однородной массы. Вероятно, масло в миске будет немного плавать сверху. Это не страшно.
- В другой большой миске взбейте вместе муку, соду и соль.
- Далее смешиваем влажные ингредиенты с сухими. Перемешиваем резиновой лопаткой до гладкой консистенции. Нам надо, чтобы в тесте не оставалось комочков муки.
- Выпекаем. Выливаем тесто в форму, и ставим на 25-30 мин в духовку. Проверяем готовность коржа зубочисткой (она должна быть чистой после прокола).
- Затем даем пирогу остыть до комнатной температуры (это займет от 45 минут до часа). Это время можно потратить на приготовление глазури. В средней миске взбейте сахарную пудру, какао-порошок и соль. Влейте ванильный экстракт и 1 столовую ложку охлажденного кофе или воды. Взбивайте венчиком, добавляя кофе или воду по 1 чайной ложке, пока не достигнете желаемой густоты. Глазурь должна быть вязкой, но не слишком. Консистенция должна напоминать шоколадный ганаш или соус из горячей помадки.
- Покрываем торт глазурью: вылейте смесь на остывший корж и распределите ее ровным слоем с помощью лопатки или ножа для масла.
Торт можно подавать к столу сразу или же дождаться, пока верх немного застынет. Также можно сделать из "Депрессии" версию для взрослых, заменив часть воды/кофе на красное вино. У вас есть простор для экспериментов с пропорциями.
Военный пирог - еще один простой торт исторических времен
Как альтернативу, можно попробовать испечь "Военный торт". Его название также берет начало из тяжелого исторического времени. Торт придумали во времена Первой мировой войны, когда с продуктами тоже было трудно.
Этот пирог легче в выпечке, но чем-то напоминает "Депрессию". Там тоже нет в рецепте яиц, молока и других привычных для теста продуктов. Если интригует - смотри рецепт "военного торта" здесь.