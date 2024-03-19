Эти собачки не требуют много внимания и рады целыми днями спать на ковре.

Если вы классический интроверт, который предпочитает сидеть дома с хорошей книгой, нежели идти на вечеринку, вероятно, оптимальным домашним любимцем для вас станет ленивый кот. Но если вам хочется держать дома именно собаку, среди более 200 племенных пород можно найти несколько таких, которые подойдут вам лучше всего.

Издание Scotsman составило список из 10 собачьих пород, характер которых делает их удачным выбором для интровертов:

Басенджи . Порода известна тем, что эти собаки не лают - вместо этого они издают странный звук йодля. Они также очень независимые собаки, которые охотно развлекаются, не требуют много внимания и не требовательны. Немецкий дог . Нежный великан, которому не нужны физические упражнения или время на свежем воздухе - они предпочитают развалиться на диване, чем быть общительными. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель . Неприхотливый в уходе болонковый пес, который с удовольствием просто сворачивается калачиком рядом с вами и может так спать часами. Ирландский волкодав . Еще одна порода, которая не требует большого пространства или внимания - с удовольствием часами будет спать калачиком у ваших ног. Немецкая овчарка . Эта порода довольно активная, однако имеет другое преимущество - пес создает глубокую эмоциональную связь с владельцем, поэтому немецкая овчарка заставит вас чувствовать себя с одной стороны любимым, а с другой - защищенным. Мопс . Когда нужно, этот пес может быть очень общительным, но все равно рад просто спать на диване, если его никто не будет трогать. Шиба-ину . Наиболее похожая на котов порода собак. Шиба-ину любящий пес, но при этом с удовольствием развлекает себя сам. Грейхаунд . Они могут быстро бегать в парке, но поваляться на ковре с-полдня им нравится не меньше. Эти собаки не предъявляют к своему человеку больших требований. Бассет-хаунд . Очаровательная порода, созданная, кажется, именно для того, чтобы сидеть дома и лениться у обогревателя, пока вы читаете хорошую книгу. Они идеальные компаньоны, которые просят очень мало. Чихуахуа . Маленькая собачка, которая идеально подходит для интровертов. Чихуахуа может ходить за вами хвостиком по квартире, демонстрируя прочную связь с владельцем.

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