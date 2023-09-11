Психологический тест "Экстраверт-интроверт" покажет, насколько вы нуждаетесь в общении.

Интроверт и экстраверт - это два типа личности, которые представляют две крайности в сфере общения. Экстраверты - это дружелюбные и разговорчивые люди, а интроверты - замкнутые и тихие. Представителям этих противоположностей обычно трудно найти общий язык. Предлагаем вам пройти быстрый тест "Интроверт или экстраверт" и узнать, к какому типу вы принадлежите.

Интроверт и экстраверт - разница характеров

Экстраверт - это человек, который больше концентрируется на внешнем мире. Экстраверты общительные и дружелюбные, легко заводят новые знакомства и любят поболтать и посплетничать, нуждаются в регулярном общении. Такие люди тяжело переносят одиночество и не умеют проводить время в одиночку. Им неуютно постоянно сидеть дома. Экстраверты легко перенимают на себя настроение собеседника и больше говорят, чем слушают. Они склонны к импульсивным поступкам и очень нетерпеливы.

Интроверт больше концентрируется на внутреннем мире. Комфортнее всего такой человек чувствует себя в кресле с книгой. Интроверты не любят пустую болтовню и в целом мало нуждаются в общении. Друзей у них обычно немного, зато в дружбе интроверты понимающие и преданные. Имеют хорошие манеры и не любят беспокоить других. Живому общению они предпочитают переписку. Интроверты более замкнутые и серьезные, требуют много времени для сближения.

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Некоторые психологи также выделяют третий тип личности - амбиверт. Это некая "золотая середина" между двумя крайностями. Такие люди одинаково тяжело переносят слишком навязчивое общение и длительное одиночество. Могут поддержать разговор в компании, но и наедине с собой им не скучно. Они могут менять свой стиль общения и подстраиваться под собеседника. Амбивертами является большинство людей.

Вы интроверт или экстраверт - тест

В этом тесте вам нужно ответить "да" или "нет" на каждый вопрос. Отвечайте искренне и не задумываясь. Обычно первый ответ - самый правдивый. За каждый ответ "да" начисляйте себе 1 балл.

Я чувствую себя полностью расслабленно в общении только тогда, когда говорю с близкими. Я предпочту сначала сделать неприятное дело, а только потом развлекаться. Перед важными разговорами я мысленно репетирую. Мне больше нравится слушать других, чем рассказывать о себе. Люди часто говорят мне, что у меня спокойный и уравновешенный характер. Не люблю большие праздники с малознакомыми гостями. Лучше отпраздновать с самыми близкими. Я могу долго принимать простое решение. Ненавижу, когда меня перебивают, потому что мне трудно снова начать говорить. Я не обижаюсь, когда другие люди просят меня оставить их наедине. Я сразу чувствуют напряженность между людьми, которые недавно ссорились. Всегда стараюсь выполнять данные обещания. Мне не нравится, когда меня торопят. Мне не нравится звонить малознакомым людям и отвечать на звонки с незнакомых номеров. Я быстро устаю, если вокруг много шума. Перед выполнением любой работы я внимательно ознакомлюсь с инструкцией. Я - сторонник долгих романтических отношений. Иногда меня раздражают совсем безобидные вещи. Я часто боюсь, что обидел(а) человека, даже если для этого нет причин. Вечеринки и дискотеки - это не отдых, а испытание. Я часто чувствую неловкость, когда общаюсь наедине с малознакомым человеком, и избегаю диалога. Не люблю, когда гости надолго засиживаются у меня дома. Я лучше напишу СМС, чем позвоню. По моему мнению нельзя называть человека "другом", если вы едва знакомы. Комплименты очень смущают меня. Я не умею на них реагировать. Я могу увлечься книгой на много часов. В юности мои родители считали, что у меня недостаточно друзей. Мне никогда не бывает скучно на прогулке по лесу. Мне трудно скрывать раздражение в общении с малоприятными людьми. Я чаще выражаю заботу о человеке поступками, а не словами. Я запоминаю обиды на всю жизнь.

После прохождения теста подсчитайте все свои баллы.

От 21 до 30 баллов

Вы - типичный интроверт. Вы долго планируете свои дела и получаете удовольствие от уединения. Вам не свойственны резкие перепады настроения. От общения вы часто испытываете стресс, особенно если собеседник отвечает не так, как вы ожидали. Постоянно анализируете себя и имеете нестабильную самооценку. Уважаете потребности и границы близких и хотите, чтобы они уважали ваши.

От 11 до 20 баллов

Вы - амбиверт, гармоничная и уравновешенная личность. Вам одинаково часто хочется побыть одному и с кем-то поговорить. Вы редко испытываете скуку, умеете занять себя самостоятельно или найти занятие с друзьями. Можете долго обижаться, но с радостью принимаете извинения. Можете подружиться как с интровертом, так и с экстравертом. Свои решения обдумываете, но можете и импровизировать. Вы составляете примерные планы, но легко готовы их нарушить.

От 0 до 10 баллов

Вы - ярко выраженный экстраверт. Для вас очень важно мнение окружающих. Общение подпитывает вас и заряжает энергией. Вы любите лесть и сами хорошо ободряете других. Быстро раздражаетесь и быстро остываете. Вам нужно быть в курсе всех новостей, из-за чего иногда вас считают навязчивым. Часто принимаете решения на эмоциях. Очень нетерпеливы и невнимательны. Вам часто бывает скучно.

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