Если вы гордитесь своим высоким IQ, почему бы не проверить свой мозг? У вас есть 10 секунд, чтобы найти скрытое лицо в оптической иллюзии.
Рекомендуется играть, помня о временных рамках. Таким образом, у вас есть только 10 секунд, чтобы проверить свои умственные способности, сообщает Mirror и публикует изображения оптической иллюзии.
Если вы до сих пор не нашли скрытый элемент, поймайте подсказку. Если помощь вам не нужна, не скролльте ниже. Итак, редказка: скрытое лицо, принадлежащее цветочнице, расположено недалеко от человека, которого вы видите в центре иллюстрации.
Вы ее нашли? Если вы все еще ищете, прекратите скроллить вниз, так как здесь будет показан ответ. Как видите, цветочница спрятана под руками мужчины.
Найдите три отличия в тарелках с едой
Ранее в сети опубликовали новую головоломку, в которой нужно найти три отличия между двумя тарелками с продуктами для завтрака. Не все так просто, здесь нужно хорошенько поразмыслить, ведь на картинке есть и продукты, и кофе.