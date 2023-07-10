Головоломки - отличный способ поддерживать ваш мозг в тонусе.

Если вы гордитесь своим высоким IQ, почему бы не проверить свой мозг? У вас есть 10 секунд, чтобы найти скрытое лицо в оптической иллюзии.

Рекомендуется играть, помня о временных рамках. Таким образом, у вас есть только 10 секунд, чтобы проверить свои умственные способности, сообщает Mirror и публикует изображения оптической иллюзии.

Если вы до сих пор не нашли скрытый элемент, поймайте подсказку. Если помощь вам не нужна, не скролльте ниже. Итак, редказка: скрытое лицо, принадлежащее цветочнице, расположено недалеко от человека, которого вы видите в центре иллюстрации.

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Вы ее нашли? Если вы все еще ищете, прекратите скроллить вниз, так как здесь будет показан ответ. Как видите, цветочница спрятана под руками мужчины.

Найдите три отличия в тарелках с едой

Ранее в сети опубликовали новую головоломку, в которой нужно найти три отличия между двумя тарелками с продуктами для завтрака. Не все так просто, здесь нужно хорошенько поразмыслить, ведь на картинке есть и продукты, и кофе.

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