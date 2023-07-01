Один из видов оптической иллюзии, которая особенно увлекательна, — это иллюзия скрытых лиц.

Только 1% людей с высоким IQ сможет за 5 секунд распознать человеческое лицо, спрятанное в этой оптической иллюзии. Это не просто изображение собаки.

Внимательно посмотрите на эту картинку. 99% людей не смогли найти лицо человека, спрятанное на этом изображении собаки. Вам необходимо разглядеть лицо человека в течение 5 секунд.

Эта оптическая иллюзия поставила пользователей сети в тупик и заставила их чесать затылки, поскольку многие не могут найти в ней скрытое лицо человека.

Видео дня

Если вы заметили лицо мужчины, скрытое в оптической иллюзии, за 5 секунд, вы относитесь к 1% высокоинтеллектуальных и исключительно наблюдательных людей.

Странные оптические иллюзии

Ранее музыковед поделился в Twitter изображением красного крапчатого фона, на котором "спрятан" номер. Разглядеть его смогут самые зоркие, остальным придется воспользоваться увеличительным стеклом.

Также в сети показали оптическую иллюзию, при помощи которой можно увидеть "несуществующий самый красивый цвет".

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