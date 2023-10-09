Рассказываем, что делать, когда горят уши - примета, которая всегда "работает".

Согласно народным поверьям, уши могут гореть, когда человека кто-то ругает за спиной или отзывается о нем плохо. Но существуют и другие причины - УНИАН разобрался, почему горят уши на самом деле.

Почему горят и чешутся уши - важный звоночек

Главная причина, от чего горят уши - это знак от высших сил о том, что кто-то хочет с вами встретиться, пообщаться, сделать интересное предложение, от которого вы не сможете отказаться. Такой знак никакого негатива не несет - это хорошее предзнаменование.

Отрицательный смысл несет примета - горят уши по нарастающей, когда жар усиливается. Это означает, что вам сулят встречу с человеком из прошлого, а какую весть он принесет - непонятно. Вторая неприятная ситуация - предупреждение о ссорах. То есть, если вы не можете понять, почему горят уши вечером - готовьтесь к скандалу с любимым человеком с утра.

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Из-за чего горят уши у незамужней девушки

Если у женщины нет молодого человека, но горят уши - кто думает о ней, выяснить нетрудно. Как правило, такой знак говорит о том, что у нее есть тайный поклонник. Он собирается пригласить на свидание или просто написать - любым образом проявить себя. Ранее скрывавший свою персону ухажер предложит отношения или признается в любви - во всяком случае, примета - когда горят уши, не подталкивает к переживаниям, а предлагает готовиться к налаживанию личной жизни.

К чему горит левое ухо - точный ответ

Народные приметы гласят, что горит левое ухо к сплетням - такой звоночек предупреждает о том, что вас обсуждают многие люди. "Перемывают косточки", пытаются оклеветать. Эзотерики считают, что левая половина тела олицетворяет женскую энергию, поэтому жар в левом ухе может сигнализировать о проблемах с мужчинами. Ожидайте ссор, конфликтов, расставаний и предательств со стороны мужского пола. Если вы чувствуете легкое тепло в ухе, значит, о вас говорят вскользь. Но в случае, когда жар длительный и сильный, то это говорит о зависти и попытках испортить вам жизнь.

К чему горит правое ухо - будьте осторожны

Горит правое ухо у тех, кого ждут глобальные перемены в жизни. В отличие от ситуации с левой стороной, правая почти всегда сулит приятные изменения. Вас не ругают, а хвалят, обсуждают, но с положительной стороны. Человека, который почувствовал жар в правом ухе, ждет карьерный взлет, путешествие, долгожданный переезд и счастье в любви.

Полезный совет: для того чтобы понять, кто именно говорит о вас, перебирайте в голове имена знакомых людей - то имя, на котором жар пройдет, принадлежит человеку, что упоминает вас в беседе.

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