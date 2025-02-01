Проверьте, знаете ли вы, как совершать обгон по правилам дорожного движения.

Тесты ПДД полезно проходить даже опытным водителям, ведь со временем теория забывается. А именно из-за несоблюдения правил случаются аварии. Особенно опасным маневром на дороге считается обгон. Знание нюансов его совершения может спасти вашу жизнь.

Предлагаем освежить память и проверить, хорошо ли вы разбираетесь в правилах дорожного движения. Нужно внимательно рассмотреть картинку и ответить - разрешен ли обгон в этой ситуации.

Тест на ПДД Украины - разрешен ли обгон грузовика

Этот онлайн-тест на ПДД Украины опубликовал YouTube-канал "За!Правилами". Вам нужно ответить, может ли водитель легкового авто обогнать грузовик. Обратите внимание на разметку и дорожные знаки.

Видео дня

Варианты ответа могут быть следующие:

обгон разрешен; обгон разрешен, если грузовик едет со скоростью менее 30 км/час; обгон запрещен.

Отправляйте также этот тест на ПДД Украины знакомым водителям, чтобы проверить их знания.

Решение задачи

На изображенном участке дорог размещен знак 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен". Вот что о нем говорит ПДД Украины:

Запрещено грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т обгонять все транспортные средства (кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч).

Также обратите внимание, что напротив автомобилей находится магазин.

Согласно пункту 14.6 ПДД Украины, обгон запрещается на перекрестках, в туннелях, крутых поворотах, на пешеходных переходах, на дорогах со сплошной линией и т.д. Изображенная на картинке местность не входит в этот перечень. А что касается дорожного знака 3.27, то он запрещает обгон грузовым транспортным средствам. Поскольку желтый автомобиль является легковым, его не касается этот запрет.

Правильный ответ - вариант 1. Водитель желтой машины может обогнать грузовик, если соблюдает осторожность и включает поворотник.

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