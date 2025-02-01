Тесты ПДД полезно проходить даже опытным водителям, ведь со временем теория забывается. А именно из-за несоблюдения правил случаются аварии. Особенно опасным маневром на дороге считается обгон. Знание нюансов его совершения может спасти вашу жизнь.
Предлагаем освежить память и проверить, хорошо ли вы разбираетесь в правилах дорожного движения. Нужно внимательно рассмотреть картинку и ответить - разрешен ли обгон в этой ситуации.
Тест на ПДД Украины - разрешен ли обгон грузовика
Этот онлайн-тест на ПДД Украины опубликовал YouTube-канал "За!Правилами". Вам нужно ответить, может ли водитель легкового авто обогнать грузовик. Обратите внимание на разметку и дорожные знаки.
Варианты ответа могут быть следующие:
- обгон разрешен;
- обгон разрешен, если грузовик едет со скоростью менее 30 км/час;
- обгон запрещен.
Отправляйте также этот тест на ПДД Украины знакомым водителям, чтобы проверить их знания.
Решение задачи
На изображенном участке дорог размещен знак 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен". Вот что о нем говорит ПДД Украины:
Запрещено грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т обгонять все транспортные средства (кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч).
Также обратите внимание, что напротив автомобилей находится магазин.
Согласно пункту 14.6 ПДД Украины, обгон запрещается на перекрестках, в туннелях, крутых поворотах, на пешеходных переходах, на дорогах со сплошной линией и т.д. Изображенная на картинке местность не входит в этот перечень. А что касается дорожного знака 3.27, то он запрещает обгон грузовым транспортным средствам. Поскольку желтый автомобиль является легковым, его не касается этот запрет.
Правильный ответ - вариант 1. Водитель желтой машины может обогнать грузовик, если соблюдает осторожность и включает поворотник.