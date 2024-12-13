Существует один красный флажок, который может указывать, что вам и вашему другу не стоит вместе вести бизнес. Об этом рассказал эксперт по вопросам лидерства в бизнесе Саймон Синек, пишет CNBC.
По его словам, если у вас нет денег, не стоит выбирать делового партнера, "который является мультимиллионером".
"Потому что один из них голоден, а другой нет. И их преданность бизнесу будет очень, очень разной. Это повлечет за собой обиду", - говорит специалист.
По его словам, как только вы начинаете обижаться друг на друга, трудно спасти даже личную часть этих отношений. При этом чтобы настроить себя на успех, начиная дело с другом, нужно четко указать свои возможности:
"Мотивация должна быть схожей, и очень четкие цели должны быть установлены на ранней стадии. В противном случае вы будете делать предположения относительно обязательств партинера. Если вы можете дать только 20%, скажите это. После этого компаньон может решить для себя, хочет ли он работать с проектом".
Кроме того, Синек советует не смешивать личные и рабочие отношения и научиться "переключать коды". Так, в профессиональном контексте стоит использовать более мягкий тон или проявить больше терпения, чем в личном.
"Я думаю, что именно здесь люди совершают ошибку. Они ведут себя как друзья в деловом контексте, при этом ведут себя как бизнес-партнеры в контексте друзей. В обоих случаях отношение должно быть одним и тем же", - говорит эксперт.
Как стать успешным: советы экспертов
Как сообщал УНИАН, эксперты по лидерству назвали 3 мощные фразы, которые успешные люди регулярно используют на работе. Такие люди понимают важность выбора слов на работе и регулярно употребляют несколько ключевых фраз, чтобы развиваться профессионально.
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