По словам Саймона Синека, четкие цели должны быть установлены на ранней стадии.

Существует один красный флажок, который может указывать, что вам и вашему другу не стоит вместе вести бизнес. Об этом рассказал эксперт по вопросам лидерства в бизнесе Саймон Синек, пишет CNBC.

По его словам, если у вас нет денег, не стоит выбирать делового партнера, "который является мультимиллионером".

"Потому что один из них голоден, а другой нет. И их преданность бизнесу будет очень, очень разной. Это повлечет за собой обиду", - говорит специалист.

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По его словам, как только вы начинаете обижаться друг на друга, трудно спасти даже личную часть этих отношений. При этом чтобы настроить себя на успех, начиная дело с другом, нужно четко указать свои возможности:

"Мотивация должна быть схожей, и очень четкие цели должны быть установлены на ранней стадии. В противном случае вы будете делать предположения относительно обязательств партинера. Если вы можете дать только 20%, скажите это. После этого компаньон может решить для себя, хочет ли он работать с проектом".

Кроме того, Синек советует не смешивать личные и рабочие отношения и научиться "переключать коды". Так, в профессиональном контексте стоит использовать более мягкий тон или проявить больше терпения, чем в личном.

"Я думаю, что именно здесь люди совершают ошибку. Они ведут себя как друзья в деловом контексте, при этом ведут себя как бизнес-партнеры в контексте друзей. В обоих случаях отношение должно быть одним и тем же", - говорит эксперт.

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