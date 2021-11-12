Блогер из Львова считает, что вирус распыляют в небе.

В Украине антивакцинаторы выдвигают все больше новых теорий происхождения коронавируса или вообще отрицают его существование.

Об этом говорится в сюжете Секретных материалов на канале 2+2.

Так, на митинге антивакцинаторов в Николаеве врач Оксана Винник заявила, что никакого COVID-19 в мире не было обнаружено.

"Я семейный врач, стаж работы у меня 8 лет. Никакого вируса в настоящее время не было обнаружено! Чтобы вы понимали, на сайтах Министерства здравоохранения нашей страны и других стран мира таких данных нет", - уверяла она других участников митинга.

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А во Львове известный блогер-антивакцинатор Остап Стахив уверял журналистов, что в небе можно увидеть следы от самолетов, которые "распыляют" коронавирус, так называемую "ковид-авицию".

"Хочу вам показать небо в клеточку во Львове. Это не облака, небо чистое. А эта вся дымка - это все от самолетиков. Смотрите, самолетики летают кругами", - рассказывает Остап.

Еще один антивакцинатор говорит, что люди, которые вакцинируются - они "от тьмы". После этого неизвестные молодые люди посадили его в мусорный бак.

Другой участник митинга заявил, что вакцинированным людям присваивают цифровые номера. Об этом он прочитал в интернете.

"На самом деле это никакие не прививки, никакая не вакцинация. Вот видите номера? Эти номера светятся у человека после вакцинации", - рассказал он журналисту.

Между тем в Украине за сутки обнаружили 24 058 новых случаев COVID-19. Умерли 750 пациентов.

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Автор: Людмила Жерновская