Правильного варианта ответа нет - трактовка строится на вашем восприятии.

Любой серьезный психологический тест - это работа с подсознанием. Для того чтобы раскрыть тайные стороны своей личности, необходимо отключить логику и, не учитывая чужое мнение, выбрать то, что откликается вам больше всего.

Простой тест на характер - выберите женщину

Данный психологический тест по картинкам покажет, как вы относитесь к жизни и как воспринимаете окружающий мир. Психологи считают, что если понять восприятие человека по отношению к другим людям, то можно многое сказать о нем самом. Все, что вам нужно, чтобы пройти психологический тест по картинкам - посмотреть на изображение и выбрать женщину, которая, на ваш взгляд, старше других.

Женщина № 1

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Вы очень эмоциональная чувствительная личность, благодаря своей чуткости и высокому уровню эмпатии вы всегда готовы прийти на помощь нуждающемуся. Ваши близкие знают, что в трудной ситуации всегда могут рассчитывать на вас - проблемы окружающих вам не чужды.

Вы всегда знаете, что правильно, а что нет, и природный инстинкт всегда побуждает вас к действию. У вас плохо получается скрывать свое настроение, но вы никогда не принимаете решения на эмоциях - наоборот, привыкли мыслить рационально. Благодаря врожденным качествам лидера, вы можете вдохновлять других людей силой своего характера. У вас достаточно высокая самооценка, и вы можете приспособиться ко всему, что с вами происходит.

Женщина № 2

Вы большой оптимист, искренний, преданный и самоотверженный человек. Любые спонтанные и неожиданные ситуации не застают вас врасплох - вы сразу принимаетесь за поиски решения. Вы очень целеустремленная личность, которая всегда доводит начатое до конца. Вы можете гордиться своим непоколебимым характером и способностью находить светлые стороны даже в темные времена.

Сдаваться - это не про вас, вы всегда будете бороться до последнего. Люди вокруг восхищаются вашим мужеством, но очень часто внутренние страхи берут над вами верх - вы боитесь, что кто-нибудь узнает, где находится ваша "ахиллесова пята".

Женщина № 3

Вы сильная личность, которая пытается доминировать над другими. Окружающие восхищаются вами, их привлекает ваша энергия и харизма, они хотят следовать за таким лидером, даже если он иногда использует только кнут - без пряника. Вы очень уверенный в себе человек, прирожденный мотиватор, у вас есть потенциал и способности, чтобы влиять на ситуацию и людей кардинальным образом.

Вы пытаетесь скрывать свои чувства и эмоции, но искренне интересуетесь тем, что чувствуют другие, более того - отлично их понимаете и "считываете". Несмотря на внешне строгую оболочку, внутри вас живет чуткий и добрый человек.

Женщина № 4

Вы человек, для которого семья и друзья на первом месте. Вы большую часть времени ведет себя как тихий человек, но тогда вас можно назвать эмоциональным. Вы избегаете большого и шумного общества, склонны быть замкнутым в своем внутреннем мире. Часто изолируете себя от окружающих, предаваясь фантазиям и мечтам - путешествуете по Вселенной, которую создали внутри себя.

В отношениях для вас важно, чтобы партнер оказывал поддержку и выслушивал вас, когда вам тревожно. Принимая решения, доверяете инстинктам, а не логике, то есть сердцу, а не уму. Внутри вас живет большой страх, что тот, к кому вы привязались, покинет вас - уйдет от вас, потому что вы испытываете к этому человеку большое чувство. Несмотря на дружелюбный характер, говорить о своих эмоциях вы готовы далеко не с каждым - из-за этого на самом деле вы оказываетесь большим секретом для других людей.

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