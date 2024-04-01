Выбор любимого музыкального инструмента раскроет ваши стороны характера.

Наш характер проявляется во многих мелочах. Даже выбор любимого музыкального инструмента может указывать на личностные качества. Быстрый и простой психологический тест расскажет, какой вы человек. Для этого быстро и не задумываясь выберите музыкальный инструмент из четырех предложенных на фото и читайте о себе.

Фото 1

На первом фото изображен клавишный инструмент - рояль. Если вы выбрали этот инструмент, то вы, вероятно, оптимист. Вы творческий, спокойный и общительный человек, развитый во многих сферах и полный талантов. Вы чрезвычайно интересный собеседник.

Вы умеете видеть прекрасное в повседневных вещах и по-настоящему цените жизнь. Имеете хорошее чувство юмора. Однако оптимизм часто приводит вас к нереалистичным ожиданиям, из-за чего вы расстраиваетесь чаще других. Вы весьма доверчивый человек и долго учитесь на ошибках.

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Фото 2

Второе фото изображает самый известный струнный инструмент - гитару. Любители гитары по характеру пессимисты. Это не означает, что вы постоянно несчастны или негативны, просто вы склонны видеть реальность более точно, без прикрас.

Вы очень сострадательный и проницательный человек. Чужое горе переживаете как свое собственное. Вы очень преданный и верный друг. Иногда ваш реалистичный взгляд может показаться негативным, но вас ценят за то, что вы всегда говорите говорите правду.

Фото 3

Фото номер 3 изображает скрипку, элегантный и изысканный смычковой инструмент. Тест на характер определяет вас как реалиста. У вас обостренное чувство дисциплины, перфекционизм и высокая экспрессивность.

У вас реалистичный взгляд на мир, без предвзятости и негатива. Очень подготовлены к трудностям и имеете стойкий, закаленный характер. У вас большие амбиции и высокие цели в жизни. Вы одинаково строгие к себе и к окружающим.

Фото 4

На четвертом фото изображена труба, звучный и узнаваемый духовой инструмент. Тест личности определяет любителей трубы как вспыльчивых, эмоциональных людей с частыми сменами настроения. Имеете сильное чувство справедливости, всегда держите обещания и не прощаете предательство.

Вы очень упрямый человек. В конфликтах будете до конца отстаивать свою точку зрения, даже если осознаете неправоту. Любите общение и не выносите одиночество. И пусть ваш характер нельзя назвать простым, но близкие вас искренне ценят и уважают за принципиальность. Не являетесь ни оптимистом, ни пессимистом - вы из тех людей, кто надеется на лучшее, но готовится к худшему.

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