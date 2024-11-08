Этот кекс можно поделить на 12 кусочков.

Банановый хлеб - это вкусный и очень простой десерт. Он прекрасно подходит для завтрака или чаепития в любое время дня.

Как пишет Ехргеѕѕ, это лакомство можно подавать теплым или комнатной температуры, добавляя шоколад, орехи или сухофрукты. Известный шеф-повар Джейми Оливер предложил рецепт на 12 порций.

Для приготовления возьмите:

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сливочное масло - 125 г;

яйца - 2 шт;

спелые бананы - 4 шт;

жидкий мед - 2 ст.л.;

яблочный сок - 2 ст.л.;

мука - 250 г;

разрыхлитель - 1 ч.л.;

молотая корица - большая щепотка:

пекан (по желанию) - 50 г.

Разогрейте духовку до 180ºC/ газовая отметка 4. Смажьте форму для хлеба на 1 кг.

В миске взбейте размягченное сливочное масло. По одному добавляйте яйца и продолжайте перемешивать. Не волнуйтесь, что сначала тесто может показаться немного комковатым.

Три банана разомните вилкой, вмешайте их в масляно-яичную смесь. Добавьте туда мед, яблочный сок и осторожно вмешайте муку с корицей и разрыхлителем.

Если вы взяли пекан (или другие орехи/сухофрукты/шоколад), то измельчите его ножом и также всыпьте в тесто. Затем переложите его в форму. Очистите и нарежьте оставшийся банан ломтиками и украсьте десерт. Выпекайте 40-50 минут до золотистого цвета.

Прежде чем доставать кекс на решетку, дайте ему немного остыть в форме. Вкусность прекрасно сочетается с медом, маслом, вареньем или даже шоколадной пастой.

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