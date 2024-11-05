Этот десерт сочетает в себе сладкое яблоко и хрустящую сахарную посыпку.

Осень давно стала традиционным временем для приготовления яблочного пирога. С добавлением изюма и корицы этот десерт выходит на новый уровень.

Лондонский пекарь Эдд Кимбер придумал рецепт, который сочетает в себе сладкое яблоко и хрустящую сахарную посыпку. Он "идеально" подходит для чаепития. Как пишет BBC Good Food, на его приготовление уйдет всего 20 минут (и 40 минут для выпекания) и понадобятся:

несоленое сливочное масло - 115 г;

мука - 225 г;

разрыхлитель - 1 ч.л.;

корица - 2 ч.л;

сахар - 115 г;

яйца - 1 шт.

молоко - 6-8 ст.л;

яблоки Гренни Смит - 225 г;

изюм - 100 г.

Разогрейте духовку до 180°C/160°C с вентилятором/ отметка газа 4. Форму для выпечки 20 см смажьте маслом и выстелите пергаментом. Теперь приготовим яблочный пирог, который тает во рту.

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В миске смешайте муку и корицу. Добавьте туда масло и пальцами перетрите в крошку. Всыпьте сахар и вбейте яйцо. Перемешайте и в эту смесь постепенно добавляйте молоко - у вас должно получиться однородное густое тесто.

Яблоки нарежьте кубиками и добавьте вместе с изюмом в тесто. Переложите тесто в подготовленную форму и разровняйте верх. По желанию посыпьте поверхность 2 ст.л. сахара для хрустящей корочки.

Выпекайте 30-40 минут или пока пирог не станет золотистым. Дайте ему 15 минут остыть в форме, прежде чем выложить на решетку. Лучше всего подавать теплым, украсив заварным кремом.

Что еще вкусного можно приготовить

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