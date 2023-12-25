Шоколад важно хранить в правильных условиях и не рекомендуется класть в холодильник.

Шеф-кондитер отеля Equestrian Иоганн Ле Бескон заявил, что, как правило, срок годности шоколада не заканчивается, потому что жир в его составе — большое количество какао-масла в высококачественном продукте и какао-масла с маслом и сахаром в массовом шоколаде — "невероятно стабилен".

Как пишет, southern living темный шоколад, который не был вскрыт и правильно хранился, имеет срок годности около двух лет. Его молочный и белый "братья" останутся съедобными в течение года или около шести месяцев после открытия. Бескон отметил, что чем меньше сахара и масла в шоколаде, тем его качество лучше.

Отмечается, что стабильная основа ингредиентов делает срок хранения шоколада очень длительным. Даже если на нем будет налет или белая пыль, если он пахнет шоколадом и не имеет посторонних ароматов, его можно есть и использовать в выпечке.

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Что за налет появляется на шоколаде

Как отмечается, иногда на поверхности шоколада появляется белый слой. В этом случае есть два варианта:

сахарный налет - результат воздействия влаги;

жировой налет - результат колебаний температуры.

Хотя это явление иногда ошибочно принимают за плесень, белый или серый налет не является плесенью и не влияет на вкус шоколада. Он несколько портит внешний вид продукта, но не является признаком, что сладости испортились.

Как хранить шоколад

Шоколад рекомендуется хранить в прохладной, сухой и темной среде. При этом класть его в холодильник Бескон не советует. Это может привести к нежелательной влаге на плитке. Такой вариант является допустимым, если вы живете в теплом или влажном климате. Однако даже в этом случае перед употреблением шоколада надо дать ему нагреться до комнатной температуры.

Если этот продукт хранился правильно, нет причин выбрасывать его. Срок годности хорошего темного шоколада составляет два или более лет, если его оставить неоткрытым. Поэтому, если у вас нет оснований полагать, что шоколад испортился, если он не имеет надлежащего запаха или выглядит, будто что-то не так, будьте уверены в его пригодности.

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