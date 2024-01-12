Сельдерей низкокалорийный, но содержит много питательных веществ, в том числе витамины К и С.

Питательные свойства сельдерея известны немногим. Однако сельдерей на самом деле содержит больше питательных веществ, чем многие другие овощи и очень полезен для здоровья. Как пишет Healthshots, лучший способ сделать сельдерей частью нашего ежедневного рациона - пить сок сельдерея утром. И, по словам диетолога Авни Каул, есть несколько причин, по которым сок сельдерея может быть полезен для вашего здоровья.

1. Сельдерей может обеспечить гидратацию и пополнить запасы питательных веществ

Сок сельдерея является хорошим источником гидратации благодаря высокому содержанию воды, что помогает пополнить запасы жидкости в организме. Он содержит питательные вещества, в том числе витамины, такие как А, К и с, а также различные минералы, поэтому способствует сбалансированному питанию.

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2. Противовоспалительные свойства

Сельдерей содержит антиоксиданты и противовоспалительные соединения, которые могут помочь уменьшить воспаление в организме, что потенциально полезно для людей с воспалительными заболеваниями.

3. Поддержание здоровья сердца

Такие соединения, как фталиды, содержащиеся в сельдерее, могут помочь снизить кровяное давление, укрепляя здоровье сердечно-сосудистой системы. Содержание клетчатки в сельдерее также может помочь в поддержании здорового уровня холестерина.

4. Помощь пищеварению

Сок сельдерея может помочь в поддержании здоровой пищеварительной системы, действуя как естественное мочегонное средство, помогая выводить токсины. Наличие клетчатки поддерживает регулярное опорожнение кишечника и снижает риск запоров.

5. Контроль веса

Благодаря низкому содержанию калорий и высокому содержанию воды сок сельдерея может быть полезным дополнением к плану контроля веса, обеспечивая питательные вещества без лишних калорий.

6. Улучшает здоровье кожи

Антиоксиданты, присутствующие в соке сельдерея, способствуют здоровью кожи, борясь с окислительным стрессом и способствуя сияющему цвету лица. Увлажнение соком сельдерея также способствует общему увлажнению кожи.

Сок сельдерея готовится из свежих стеблей, по желанию его можно разбавить водой до нужной консистенции.

Хотя сок сельдерея имеет такую потенциальную пользу для здоровья, очень важно соблюдать сбалансированную диету и не употреблять сок сельдерея в избытке. Индивидуальная реакция на сок сельдерея может варьироваться, поэтому рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным диетологом, особенно тем, кто уже страдает определенными заболеваниями.

Гастроэнтеролог назвал самый недооцененный овощ №1, который надо есть каждый день. Это брюссельская капуста, которая является суперпродуктом для здоровья кишечника.

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