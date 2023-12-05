Хранить водку в морозильной камере - популярная традиция в некоторых странах.

Если положить бутылку вина или пива в морозильную камеру, оно замерзнет буквально за несколько часов. Но если вы сделаете то же самое с водкой, она никогда не замерзнет. По крайней мере, если речь идет о стандартной бытовой морозилке с не очень большим "минусом".

Из-за этой особенности опытные бармены иногда умышленно хранят водку в морозилке, чтобы в любой момент можно было использовать ее для создания холодных крепких коктейлей со льдом. В США и некоторых других странах люди в быту тоже часто хранят водку именно там, ведь холодной она пьется легче.

Главный преподаватель кафедры химии и биохимии Университета Мэриленда в Балтиморе Тара С. Карпентер объяснила Fox News, что же именно делает водку такой особенной, что она не боится мороза.

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Она отметила, что большинство сортов водки имеет стандартное содержание спирта-этанола в 40% от общего объема. Остальное составляет вода, сахар и различные ароматизаторы и примеси. И если вода начинает замерзать при температуре ниже 0°C, то нормальная температура замерзания спирта намного ниже и составляет -114,1°C.

Но это также не означает, что водка замерзнет только на Марсе зимой среди ночи. Напомним, что водка – это не чистый спирт, а смесь спирта с водой. Таким образом, фактическая точка замерзания зависит от соотношения этих двух жидкостей в конкретном сорте водки.

В случае стандартной 40-градусной водки точка ее замерзания находится примерно на уровне -26 градусов по Цельсию. Более крепкие сорта требуют еще более низкой температуры, более слабые – более высокой.

"Когда мы смешиваем этанол и воду вместе, эта смесь имеет свою уникальную температуру замерзания ниже, чем у воды, из-за того, что называется понижением температуры замерзания", - объясняет профессор Карпентер.

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