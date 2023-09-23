Рассказываем, чем чреваты ночные визиты в уборную и как не вставать ночью в туалет.

Оказывается, ходить в туалет днем нужно не больше 3-4 раз, а вот ночью - совсем не стоит. Врачи назвали несколько причин, по которым не следует делать это. Народные приметы - тоже против. Давайте разберемся, почему не надо вставать ночью в туалет.

Нужно ли вставать ночью в туалет - что говорят врачи

Врачи-урологи в этом вопросе едины: ходить ночью в туалет вредно для здоровья. Впрочем, часто бегать в уборную в течение дня - тоже нехорошо. Дело в том, что чем чаще вы ходите в туалет, тот тем больше расслабляете свой мочевой пузырь. Его потенциал на самом деле очень большой, но вы не даете проявить его, и по малейшему зову удовлетворяете потребность. Так мочевой пузырь привыкает и раньше времени начинает посылать сигналы в мозг, хотя причины для этого может и не быть.

Урологи советуют тренировать свой мочевик - это убережет от ночных походов в туалет. Чем это опасно:

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ночной поход в туалет нарушает сон - потом бывает сложно уснуть;

после подъема у человека ускоряется сердцебиение и нарушается ночная работа сердца;

есть рис спросонья упасть и повредить себе что-то;

доказано, что такие ночные визиты могут приводить к депрессии - вследствие нарушения сна утром человек чувствует себя усталым и раздражительным.

Если вы встаете в туалет каждую (или почти каждую) ночь, то есть вероятность, что у вас серьезные проблемы с почками. Кроме всего, из-за таких подъемов происходит прибавка в весе, повышается риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Почему не надо вставать ночью в туалет - народные приметы

В народе привычка вставать ночью в туалет тоже не приветствуется - согласно приметам, это может обернуться страшными последствиями.

По одной из примет, во время ночного похода в клозет можно встретиться с темными силами - они могут проникнуть в кровать и даже завладеть телом, а изгнать их будет сложно. Вторая примета более "приземленная": выходить из дома ночью (туалеты раньше были на улице) считалось плохой приметой, так как можно вынести благополучие и достаток.

Верить в это или нет - личное дело каждого, но знать не помешает.

Что сделать, чтобы ночью не ходить в туалет

Чтобы не вставать ночью в туалет, врачи советуют тренировать свой мочевик днем - стараться ходить в уборную не чаще 3-4 раз. Кроме этого, придерживайтесь таких рекомендаций:

не пейте на ночь глядя много жидкости и не ешьте водянистых фруктов (например, арбуза);

приподнимите ноги перед сном - это не только даст им отдых и уменьшить отечность, но и поможет жидкости, скопившейся в лодыжках, вернуться в кровь;

обязательно сходите в туалет перед сном.

Дополнительно пожилым людям на ночь можно надевать подгузники. Прислушивайтесь к своему организму и грамотно помогайте ему.

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