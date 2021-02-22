50-летняя мать троих детей заметил необычный остров, когда рассматривала карту мира.

В сервисе Google Earth обнаружили остров, который по форме напоминает пенис.

Об этом сообщает The Sun.

Небольшой участок, который расположен в Тихом океане, у побережья Новой Каледонии (координаты -20.624845803541483, 166.3039685612529) нашла американка Джолин Вултаджо.

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Протяженность его береговой линии составляет более 500 метров. 50-летняя мать троих детей увидела его, когда рассматривала карту мира.

«Там красивая голубая вода, и мне бы хотелось, чтобы этот район был ближе ко мне. Я бы с удовольствием туда поехала и посидела бы на таком пенисе», - пошутила Вултаджо.

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Автор: УНИАН