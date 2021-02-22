В сервисе Google Earth обнаружили остров, который по форме напоминает пенис.
Об этом сообщает The Sun.
Небольшой участок, который расположен в Тихом океане, у побережья Новой Каледонии (координаты -20.624845803541483, 166.3039685612529) нашла американка Джолин Вултаджо.
Читайте такжеПенис с красной звездой: в российском городе во второй раз заливают каток пикантной формы (фото, видео)
Протяженность его береговой линии составляет более 500 метров. 50-летняя мать троих детей увидела его, когда рассматривала карту мира.
«Там красивая голубая вода, и мне бы хотелось, чтобы этот район был ближе ко мне. Я бы с удовольствием туда поехала и посидела бы на таком пенисе», - пошутила Вултаджо.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Калифорнийский пляж подвергся нашествию "рыбы-пениса"
- В Азовском море заметили "остров из медуз": ученые дали объяснение феномену (видео)
- Подо льдом в Гренландии нашли еще одно древнее "особенное" озеро (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram