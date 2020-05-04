"Через лес, как деды": блогер из "ДНР" собрался "прорываться" на парад в Минск

Он считает, что у него получится откупиться, если вдруг на границе задержат.

Блогер из самопровозглашенной так называемой "Донецкой народной республики" (ДНР) Константин Долгов, который на данный момент проживает в Москве, собрался через лес пробраться на парад Победы в Минске.

Читайте такжеВ Беларуси не собираются отменять парад на 9 мая, несмотря на эпидемию коронавирусаОб этом он написал на своей странице в Facebook.

Такая идея у него возникла в связи с тем, что отменили празднование 9 мая в Донецке, куда он собирался ехать отмечать.

«Мы с женой думаем ехать (в Минск). Если у кого-то такие же намерения - напишите в личку, обсудим возможные маршруты и детали. Ведь туда ещё добраться как-то надо (и обратно потом тоже)», – написал он.

В ответ ему напомнили, что после перехода границы ему придется две недели провести в самоизоляции из-за ситуации с распространением коронавируса. Однако блогер заявил, что будет переходить через лес, «как деды»: «В конце концов, можно откупиться».

Ранее УНИАН сообщал, что президент Беларуси Лукашенко не собирается из-за коронавируса отменять парад на 9 мая.