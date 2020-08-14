На Закарпатье разоблачили серийного вора элитного виски из магазина

Мужчина несколько раз выносил виски из магазина, не рассчитавшись за товар. Во время очередной попытки выйти незамеченным ему не удалось.

В городе Берегово Закарпатской области разоблачили 37-летнего местного жителя, который регулярно совершал кражу элитного виски из магазина.

Как сообщает отдел коммуникаций̈ Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, 11 августа в полицию поступило заявление о краже алкогольных напитков из магазина в Берегово.

На месте происшествия полицейские установили, что охранник заведения поймал покупателя на попытке незаметно вынести из магазина товар, за который он не рассчитался.

«Как выяснилось, мужчина спрятал в карман бутылку дорогостоящего виски. Это заметил охранник, который остановил вора и в дальнейшем сообщил о преступлении», - говорится в сообщении.

Подозреваемым в краже оказался 37-летний житель города Берегово.

По данным полиции, это уже не первый раз, когда указанный мужчина ворует алкоголь с этого торгового заведения. В предыдущие разы он заходил в магазин, брал бутылку виски и выходил, незаметно скрывая неоплаченный товар в кармане. Об этом, в частности, свидетельствуют записи на видеокамерах магазина.

Правоохранители начали расследование по факту кражи алкоголя.

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Автор: Светлана Макринская