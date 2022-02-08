Видео с киевского Майдана Независимости подписали "включением из Москвы".

Немецкий телеканал Das Erste допустил конфуз в прямом эфире, сопроводив включение корреспондентки с Майдана Независимости в Киеве титром "лайв из Москвы".

Видеосюжет до сих пор доступен на сайте телеканала. В нем идет речь о визите главы немецкого МИД Анналены Бербок в Киев 7 февраля. Как известно, в ходе визита немецкого дипломата была отменена ее встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским, СМИ уже назвали причины.

Несмотря на то, что на видео отчетливо виден центр Киева, в титрах указано, что оно якобы снимается в столице России.

Напомним, недавно международное агентство Bloomberg заявило о "начавшемся вторжении России в Украину". После чего сообщение удалили и извинились перед читателями. Новость с заголовком "Russia Invades Ukraine" (Россия вторгается в Украину) появилась на портале Bloomberg в 16:00 по времени США и в 23:00 по Киеву 4 февраля.

Выпуск новости журналисты объяснили подготовкой к различному развитию событий в Восточной Европе. Они уверяют, что заголовок опубликовали нечаянно. Позже СМИ извинилось перед читателями в отдельном заявлении.

Ранее в сети спровоцировала скандал фейковая новость о том, что американский телеканал CNN якобы назвал Харьков "российским" городом.