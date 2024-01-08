Врач общей практики NHS указал, на что обращать внимание.

Многие люди не осознают, что у них высокий уровень холестерина, однако об этом могут просигнализировать 4 характерных признака на теле.

Об этом заявил врач общей практики National Health Service Халид Залмай на своем канале в YouTube. По его словам, не всегда о высоком холестерине можно узнать исключительно по итогам результатов анализов крови, для него также характерны определенные симптомы, цитирует Express.

"Ваша кожа может показать вам признаки высокого уровня холестерина", - утверждает специалист.

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4 характерные признаки на теле о повышенном холестерине

1. Желтые бугорки вокруг век. Это явление более известно в медицине как ксантелазма. Она появляется, когда организм накапливает лишний холестерин вокруг глаз, заявляет Халид Залмай.

"Вы можете заметить плоские слегка приподнятые желтоватые наросты вокруг глаз, и эти отложения, как правило, не являются вредными, болезненными, зудящими или чем-то подобным, но они могут указывать на неконтролируемый высокий уровень холестерина, диабет или другие проблемы со здоровьем", - объясняет он.

2. Желтые красноватые шишки. Они также могут указывать на повышенный уровень холестерина. По словам Халида, одной из основных причин такой сыпи является высокий уровень триглицеридов - триглицериды связаны с уровнем холестерина в нашем организме. Такие шишки еще известны как ксантоматоз.

"Эти маленькие восковые прыщи могут появиться практически где угодно, поэтому они могут быть на ступнях, кистях, руках, ногах и даже на ягодицах", - подчеркивает он.

3. Роговичная дуга. Это название бело-серого кольца, которое может образоваться вокруг роговицы глаза. Такое образование может быть связано с высоким уровнем жира в крови и холестерином.

"Обычно арктида роговицы не вызывает никаких проблем со зрением, поэтому она не влияет на его возможности, но, она и не исчезает сама по себе", - утверждает врач.

По его словам, это заболевание чаще встречается у людей старше 80 лет.

4. Шишки или припухлости вокруг колен, костяшек пальцев или локтей. Эти физические признаки появляются, когда избыточный холестерин накапливается в разных частях нашего тела, говорит Халид.

Такое чаще всего случается с людьми, имеющими генетически унаследованную гиперхолестеринемию. То есть у тех, кто имеет высокий холестерин не из-за собственных дурных привычек, заявляет врач. По его словам, примерно у одного человека из 250 встречается такое заболевание.

Какие продукты могут положительно повлиять на уровень холестерина

Ранее мы называли несколько продуктов, которые могут положительно повлиять на уровень холестерина в крови. Express советовал добавлять к своим приемам пищи овес, авокадо и бобы. В чем заключается секретное свойство каждого из них - читай подробнее в материале.

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