В МАУ заявили, что будут отказывать пассажирке в перелетах в пределах всей сети маршрутов.

В авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) отреагировали на инцидент с пассажиркой, которая через аварийный выход вылезла на крыло самолета и ходила по нему.

Читайте такжеВ Перу задержали клоунов, которые устроили шоу на похоронах (видео)Реакцию на поступок опубликовали на сайте МАУ.

«Пассажирка рейса PS6212 Анталия-Киев, которая после остановки самолета у гейта №11 терминала D несанкционированно открыла аварийный выход самолета и вышла на его крыло. По факту грубого нарушения правил авиационной безопасности и обращения на борту пассажирка внесена в черный список», – говорится в сообщении.

Как отметили в МАУ, с женщиной общались полицейские и врачи. Они пытались выяснить причины такого поведения, но адекватного ответа так и не получили.

«Установлено также, что пассажирка не находилась под воздействием алкогольных и/или наркотических веществ. В дальнейшем МАУ будет отказывать ей в перелетах в пределах всей сети маршрутов», – добавили в компании.

Пассажирка на крыле самолета: как это было

Инцидент произошел 31 августа в аэропорту «Борисполь». Женщина была пассажиркой рейса «Анталия-Киев». Она решила подышать свежим воздухом и просто, открыв дверь, прогулялась по крылу самолета.

Видео в сети опубликовали очевидцы необычного события.

Нарушительница покинула идею неординарного отдыха только после того, как в ситуацию вмешались работники аэропорта.

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Автор: Катерина Шварц