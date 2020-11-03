В мире провели первую свадьбу через сервис видеоконференции ZOOM.
Читайте такжеВ Британии пара провела обнаженную свадьбу (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что поженились таким образом 28-летняя аргентинка Августина и 32-летний американец Скотт. Они познакомились три года назад и с тех пор начали встречаться.
«В январе Скотт сделал любимой предложение, свадьбу запланировали на март и хотели отгулять ее в Аргентине – на родине невесты. Но пандемия разлучила пару – она в Аргентине, он в США, и получить разрешение на выезд не мог, ведь формально не был женат», – говорится в сюжете
Тогда мужчина получил онлайн-лицензию на брак в штате Юта, к паре в ZOOM присоединился судья штата, который и зарегистрировал брак. Теперь Скот готовится подать документы на получение разрешения на въезд в Аргентину, чтобы воссоединиться с любимой.
Вас также могут заинтересовать другие курьезные новости
- В Ухане, который стал эпицентром вспышки COVID-19, масштабно отпраздновали Хэллоуин (видео)
- Дикий стокилограммовый кабан забежал в чайную лавку в центре китайского города (видео)
- Хотел себе джина: в Индии врач купил у мошенников "лампу Алладина" за $90 тысяч
- Модель Playboy с 7-летним сыном чуть не сняли с рейса из-за откровенного наряда (фото)
- "Сарик убил Эрику?": в сети жестко высмеяли письмо Зеленского режиссеру из России
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram