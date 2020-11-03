Пандемия разлучила пару.

В мире провели первую свадьбу через сервис видеоконференции ZOOM.

Читайте такжеВ Британии пара провела обнаженную свадьбу (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что поженились таким образом 28-летняя аргентинка Августина и 32-летний американец Скотт. Они познакомились три года назад и с тех пор начали встречаться.

«В январе Скотт сделал любимой предложение, свадьбу запланировали на март и хотели отгулять ее в Аргентине – на родине невесты. Но пандемия разлучила пару – она в Аргентине, он в США, и получить разрешение на выезд не мог, ведь формально не был женат», – говорится в сюжете

Тогда мужчина получил онлайн-лицензию на брак в штате Юта, к паре в ZOOM присоединился судья штата, который и зарегистрировал брак. Теперь Скот готовится подать документы на получение разрешения на въезд в Аргентину, чтобы воссоединиться с любимой.

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Автор: УНИАН