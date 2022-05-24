"Правая рука" Лаврова не раз отмечалась довольно скандальными заявлениями.

Журналисты собрали самые нелепые заявления и высказывания пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, которую вполне заслуженно называют "королевой испанского стыда".

Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", на одном из брифингов Захарова начала философствовать о борще. "Нельзя делиться борщом, он должен принадлежать лишь кому-то одному, какому-то одному народу, одной нации... А так, чтобы он был общим, нет", - заявила она. Также нежелание делиться этим блюдом она назвала подтверждением "украинского нацизма".

Кроме того, еще в 2017-м году в эфире телеканала "Россия 1" спикер российского МИДа сказала такое, что над ней еще несколько лет смеялся весь мир. В разговоре с ведущими-пропагандистами Скабеевой и Поповым она сказала, что в Белом доме принимали Усаму бен Ладена. На самом деле речь идет о фейковом фото, гулявшем по сети, где на самом деле Хиллари Клинтон предстала с индийским певцом.

А когда в 2020-м страны закрывали воздушные границы, чтобы остановить пандемию коронавируса, и тысячи россиян не могли вернуться домой, Захарова сказала, что право на полеты и туризм имеют лишь состоятельные люди.

Ранее сеть удивило странное фото официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

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