Не забывайте: независимо от месяца, лучшая инвестиция - это вера в себя.

Нумерологи считают, что месяц рождения может подсказать, когда в жизни наступит финансовый взлет. Но если успех задерживается - возможно, дело в "кармическом долге". Исправление ошибок и добрые поступки могут "разблокировать" денежный поток, пишет публицистка Сильвия Охеда для YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Вот что прогнозируют нумерологи по месяцу рождения:

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Январь

Число 1 в нумерологии - символ лидерства.

"Ты достигнешь пика своей карьеры примерно в 25, когда богатство приплывет", - прогнозирует Oriental Divination.

Февраль

Сложный старт, но прорыв к 40 годам.

"Когда они решают чего-то достичь, ничто не сможет их остановить", - говорит доктор Аарти Дахия.

Март

Нетворкинг и связи - ключ к успеху.

"В 28 лет ваша карьера и семейная жизнь ударят по стабильности и успеху", - отмечает Oriental Divination.

Апрель

Сложности до 35 лет, затем - рост. Прежде чем достичь успеха, вы столкнетесь с трудностями.

Май

Самый счастливый месяц по опросам. Большая удача сопутствует вам... карьера пойдет вверх после 25.

Июнь

Успех в 30 лет благодаря харизме и коммуникации.

"Все влюбляются в тебя за то, как ты умеешь наполнять комнату своей энергией", - говорит нумеролог Эрин Синни.

Июль

Гордость может задержать богатство до 33. "Когда правит гордость, мы верим, что всегда правы", - отмечает нумеролог Джон Амодео.

Август

До 29 лет - первая крупная финансовая победа.

Сентябрь

Финансовая удача в 31, несмотря на равнодушие к деньгам. Игнорируя денежный потенциал, люди, рожденные в сентябре, достигают успеха.

Октябрь

Сила характера вознаграждается в 45. Вселенная на вашей стороне.

Ноябрь

Удача нестабильна, но поддержка будет. Ваш лучший шанс на богатство - около 30.

Декабрь

Самостоятельность приведет к успеху и славе к 33. В этом возрасте вы достигнете золотой фазы.

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