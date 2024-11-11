Сразу после цветения наступает эпидемия крыс, которые несут болезни и уничтожают всю пищу.

Индийский штат Мизорам и некоторые из его соседей были опустошены голодом в 1911 году. Это повторилось через 48 лет в 1959 году и снова - в 2007 году. Циклический голод, который происходит каждые почти 50 лет, власть Мизорама регистрирует уже более двух веков - с 1815 года. Каждый год это начинается с одного и того же явления - расцветает бамбук.

Хотя обычно бамбук выглядит как древовидное растение и может создавать целые леса, на самом деле это - трава. В исследовании в журнале Frontiers in Plant Science указывалось, что циклы его цветения могут колебаться от 3 до 150 лет. На этапе цветения все растения одного вида цветут вместе. Именно эта синхронизация в значительной степени является причиной голода в северо-восточной Индии.

Как пишет Forbes, это не уникальное явление, которое присуще только этим краям. От Гонконга до Южной Америки цветение некоторых бамбуковых лесов предвещает огромное "крысиное наводнение", которое приводит к опустошению посевов, экономическим потрясениям и голоду.

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Как один цветок создает серьезную проблему

Массовое цветение бамбука редкое явление с циклами, которые длятся от 40 до 120 лет. Например, в Мизораме широко распространен вид бамбука, известный местным как "маутук". Он цветет раз в 48-50 лет. Когда это происходит, миллионы бамбуковых растений одновременно производят огромное количество семян. Это, в свою очередь, приводит к взрывному росту популяции черных крыс.

Когда семена заканчиваются, эти крысы опустошают поля риса, кукурузы и других культур, создавая полномасштабный сельскохозяйственный кризис с последующим голодом. Однако это не единственная проблема. В Мизорам есть еще один вид бамбука - Bambusa tulda, который цветет каждые 30 лет.

В Эфиопии распространен Arundinaria alpina, а в Японии Bambusa tulda. Каждое их цветение сопровождается волнами нашествия крыс и последующим экологическим дисбалансом. Речь идет о миллионах крыс, которые начинают мигрировать к человеческим поселениям и уничтожать всю пищу на своем пути. В некоторых случаях они также вызывают эпидемию хантавируса и бубонной чумы.

От северо-востока Индии до Бангладеш и за его пределами цветение бамбука почти всегда сопровождалось чумой или голодом, которые серьезно поражали местное население. В Гонконге, где Bambusa flexuosa и Bambusa chunii цветут каждые 50 лет. Это сопровождалось вспышками бубонной чумы в конце 1800-х годов.

Хотя цветение бамбука является чудом эволюционной синхронизации, его последствия выявляют сложную сеть взаимозависимости и разрушения. Ученые продолжают изучать эти циклы и понимание этих процессов поможет повысить готовность к будущим бедствиям. Тем временем жители северо-восточной Индии и других пострадавших районов продолжают жить с пониманием, что однажды бамбук снова зацветет.

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