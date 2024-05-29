Бизнесмен уверен, что этот вопрос может помочь вашему мозгу искать возможности, которые вы могли бы даже не рассмотреть.

Миллионер Мэтт Хиггинс, который прошел путь от уборки столов в ресторане быстрого питания и заработал свое состояние самостоятельно, назвал вопрос из трех слов, который поможет изменить жизнь и стать успешным, пишет CNBC Make It

"Жизнь определяется не тем, где мы начинаем или даже тем, где мы заканчиваем, а тем, какое расстояние мы преодолеваем. И способ преодолеть большее расстояние, чем вы когда-либо могли себе представить, - это постоянно задавать себе один простой вопрос: "Почему не я?" - заявил он.

Бизнесмен рекомендовал этот вопрос как противоядие от синдрома самозванца, с которым в течение жизни сталкиваются около 70% людей.

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Он уверен, что вопрос: "Почему не я?" может помочь вашему мозгу искать возможности, которые вы могли бы даже не рассмотреть.

В его случае такое мышление помогло ему стать самым молодым (26 лет) пресс-секретарем мэра в истории Нью-Йорка и зарабатывать от 35 000 до 100 000 долларов в год. В 2012 году он стал соучредителем RSE Ventures, компании, которая помогла ему стать миллионером.

"Вы неизбежно столкнетесь с ситуациями, которые заставят вас сомневаться в своих возможностях, но выход из зоны комфорта с амбициозным подходом может помочь вам продолжать двигаться вперед. Никогда не позволяйте никому убедить вас, что ваше прошлое ограничивает ваше будущее; оно только устанавливает основу", - заявил Хиггинс.

Напомним, ранее были названы 12 бессмысленных привычек, которые незаметно вас изнуряют.

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