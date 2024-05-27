Даже если у вас есть свободные средства, важно обдуманно подходить к тратам.

Многие из нас любят представлять себе, что бы купили, если бы стали миллионером. Однако, пообщавшись с настоящими миллионерами, вы поймете, что никто не зарабатывает миллион долларов - или не сохраняет его - тратя без разбора.

Как пишет CNBC, ответы миллионеров показывают, что даже если у вас якобы есть свободные средства, важно обдуманно подходить к тратам, если вы надеетесь приумножить и сохранить свое богатство.

Вот на какие вещи миллионеры, по их словам, никогда не тратят деньги.

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Быстрая мода

Джонатан Санчес, миллионер и основатель компании Parent Portfolio, имеет небольшой бюджет на одежду, придерживаясь простоты.

"Я не задумываюсь над своими нарядами. У меня есть небольшой шкаф с простой, нестареющей одеждой", - говорит он. Этот подход позволяет ему избежать соблазна потратиться на новые кричащие наряды или дешевую одноразовую моду.

"Я покупаю новые вещи только тогда, когда мне нужно заменить одежду с дырами, образовавшимися в результате обычного износа", - говорит он.

Расширенные гарантии на технику

Миллионер Стив Адкок заявляет, что он пникогда не тратит средства на расширенные гарантии на бытовую технику и электронику из больших магазинов.

"Скорее всего, вы ими не воспользуетесь. Это просто дополнительная прибыль для магазина", - говорит он.

Вместо того чтобы платить за гарантию, Адкок каждый месяц откладывает немного денег в свой резервный фонд на ремонт. Когда вещь ломается, у него есть средства на ее покрытие. Если же вещь прослужит долго, он сможет направить деньги на другие расходы.

Дорогой алкоголь

Джим Крамер говорит, что его воспитывали экономные родители, которые не разрешали детям заказывать газировку в ресторане до тех пор, пока не принесут еду, чтобы избежать платы за добавку.

Став взрослым, Крамер придерживается такого же бережливого подхода, когда речь заходит об алкоголе.

Когда я вижу бутылку вина за 500 долларов, я говорю: "Какая трата", - говорит он. "Почему бы вам просто не купить красивый свитер?".

Модная одежда для тренировки

Зачем тратиться на что-то дорогое, если бесплатное подойдет не хуже? Так считает основательница компании Crush Your Money Goals Бернадетт Джой, когда речь заходит о тренировочной одежде.

"Благодаря развитию индустрии athleisure иногда поход в спортзал больше похож на показ мод, чем на фитнес", - говорит она. "Поскольку я посещаю несколько конференций и мероприятий в год, на которых можно получить сувениры, я с удовольствием надеваю эти бесплатные футболки на занятия йогой и танцами, вместо того чтобы тратить деньги на дизайнерскую одежду для тренировок".

Вечера с друзьями

Миллионер Тодд Болдуин говорит, что редко тратится на походы в ресторан или в кино, "но только потому, что я знаю, как за это можно получить деньги".

Болдуин является "тайным покупателем" и получает деньги за обеды, походы за продуктами, походы в кино и даже посещение отелей и казино в обмен на отзывы о товарах и услугах, которыми он пользуется.

"Если приятель хочет пойти в бар или кто-то хочет сходить в кино, я обычно стараюсь дождаться, когда смогу стать тайным покупателем, - говорит он, - потому что если вы все равно собираетесь туда пойти, вы можете получить это бесплатно и получить деньги сверху".

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